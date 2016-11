Was eine moderne Schule braucht Für Sachsen soll ein neues Schulgesetz beschlossen werden. Eltern, Lehrer und Andere können darüber diskutieren.

Für Sachsen soll ein neues Schulgesetz beschlossen werden - das steht jetzt in Bischofswerda zur Diskussion. © dpa

Mehr Lehrerstellen, eine gerechtere Bezahlung und eine größere Anerkennung für Pädagogen in der Gesellschaft – das sind die bestimmenden Themen der Bildungspolitik, die unter Lehrern und Eltern zurzeit diskutiert werden. Die Debatte um Sachsens künftiges Schulgesetz ist dagegen in den Hintergrund getreten, ergab eine Befragung der SZ unter Schulleitern der Region. „Die öffentliche Anhörung ist vorbei. Nun warten wir darauf, was der Landtag beschließen wird“, sagt Michael Hubrich, Leiter der Oberschule Neukirch.

Er machte sich in der Debatte vor allem für den Erhalt von Schulen im ländlichen Raum stark. Möglich wäre das aus seiner Sicht, wenn kleinere Oberschulen künftig auch einzügig geführt werden dürfen. Schon ab 25 Anmeldungen, so ein Vorschlag, sollte es möglich sein, eine Klasse zu bilden. Für Sabine Grünke, Leiterin der Oberschule Bischofswerda, ist es wichtig, „mit der Lehrerzahl, die ich habe, weiterarbeiten zu können“. Große Hoffnung setzt sie in die interne Evaluation, die mit dem neuen Schulgesetz eingeführt werden und die an den Schulen einen Qualitätsschub bewirken soll.

Mit dem künftigen Schulgesetz beschäftigt sich der SPD-Ortsverein Bischofswerda auf einer öffentlichen Mitgliederversammlung an diesem Donnerstag. Gast ist Sabine Friedel, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im sächsischen Landtag. Sie wird über den aktuellen Stand der Diskussion informieren. Die Versammlung im Bürgerbüro „Kontor“, Hans-Volkmann-Straße 1, in Bischofswerda beginnt um 19 Uhr. Gäste sind dazu willkommen. (SZ)

