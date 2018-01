Was ein Kaufladen alles kann ...

Cathleen Blonschefzka, Vorschul-Erzieherin in der CSB-Kita Kinderhaus am Zoo, erläuterte, wie der neue Kaufladen in der Kita-Arbeit eingesetzt wird.Foto: Anja Wallner

So ein Kaufladen, der ist bei weitem nicht nur dazu da, um „Einkaufen“ zu spielen! Der Nutzung sind kaum Grenzen gesetzt. Das erfuhren Mitarbeiter von sechs Kitas aus dem Hoyerswerdaer Land gestern bei einem Seminar im Konferenzraum des Globus-Marktes. Ihre Einrichtungen haben seit einiger Zeit Kaufläden als Spiel- und Lerngeräte. Die Kitas hatten sich erfolgreich im Zuge des Projekts „Kids Kaufladen“ bei der Aschaffenburger „Jugend mit Zukunft gGmbH“ beworben. Hauptförderer der Aktion ist die Globus-Stiftung (TAGEBLATT berichtete). Gestern nun erzählten Kita-Mitarbeiter im Beisein von Wolfgang Gärthe, dem Geschäftsführer der gGmbH, während des ersten von insgesamt drei geplanten Seminaren von ihren Erfahrungen mit dem neuen Spielzeug. Die freie Referentin Susanne Kalbreier erläuterte zudem, welche Schnittstellen die Kaufladen-Arbeit mit dem sächsischen Bildungsplan aufweist.

Die Kita-Mitarbeiter hatten in Text und Bild das bisherige „Kaufladen-Leben“ in ihren Einrichtungen dokumentiert. Cathleen Blonschefzka, Vorschul-Erzieherin in der Hoyerswerdaer CSB-Kita „Kinderhaus am Zoo“, berichtete beispielsweise von „überglücklichen Kindern“, die das neue Spielgerät auspacken und einräumen durften. Vorwiegend nutzen die 17 Vorschulkinder der Einrichtung den Kaufladen, der „Spielmittelpunkt“ geworden ist. Es geht einerseits um das Nachahmen des Einkaufens (inklusive Prospektstudium und Preisvergleich) – auch im Zuge von Mutter-Vater-Kind-Spielen –, aber auch um Höflichkeit und Normen (man drängelt nicht vor und stibitzt kein Obst aus der Kiste); um Sprachförderung und erste mathematische Erfahrungen wie Zählen, Wiegen, Vergleichen, Ordnen. Nicht zuletzt sollen die Kinder Berufe wie Verkäufer kennenlernen und erfahren, wie Lebensmittel in die Märkte kommen.

Nebenbei spielen Themen wie Lebensmittelwertschätzung und Recycling eine Rolle. Plastik-Tüten gibt‘s im Kinder-Kaufladen nicht: Aus den Angebotsprospekten basteln die Kinder spitze Papier-Einkaufstüten, und leere Tetra-Kartons werden zu Mini-Portemonnaies upgecycelt. Der Kaufladen, bei Mädchen und Jungen in der Einrichtung gleichermaßen beliebt, diente im Kinderhaus schon als Kulisse für Märchenstücke, als „Bude“ zum Verkriechen, als Puppentheater, als „Baumarkt“ für Bauklötzer ... und zur heutigen Vogelhochzeit kommt er bei der „Trauung“ zum Einsatz.

Übrigens: Der Kaufladen des Kinderhauses am Zoo wird im Zuge des 750-Jahr-Jubiläums der Stadt zum „richtigen“ Verkaufsstand auf der Kinder- und Jugendfarm. Die Kinder verkaufen dort selbsthergestellten Löwenzahnhonig und Basteleien und präsentieren ihre selbstgestalteten Preisschilder und Einkaufsplakate.

www.kidskaufladen.de

www.jugendmitzukunft.de

