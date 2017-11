Was die Welt zusammenhält Das Pantomime-Theater-Festival bringt die Szene in Dresden zusammen und bietet sehr verschiedene Kunst ohne Worte.

Trash und Weltrettung: Duncan Cameron und Arne König (v.l.) © PR

Was passiert, wenn die Welt einem Irren in die Hände fällt? Einem mit wenig Geist, aber reichlich Grips, einem wahnsinnigen Genie? Dann wird gehauen und gestochen, gesägt, gehämmert, gesplattert – und sich vor nix geekelt. Jedenfalls nicht auf der Bühne, die von Blut getränkt sein müsste, würden dort nicht zwei Pantomimen an allem sparen, außer an Körpersprache und Impulsen für ein reges Kopfkino.

Mit „Urknall“ erzählen Arne König und Duncan Cameron vom Abgrundtiefbösen, das nicht wissen will, was die Welt im Innersten zusammenhält. Es will kaputtmachen und einen kindlich forschenden Spieltrieb ausleben: Doc, im weißen Laborkittel, ist intelligent und durch und durch gemein. Eine Art Frankenstein, der Freude daran hat, mindestens genau so fiese Kreaturen zu bauen und zum Leben zu erwecken, wie er selbst eine ist. Ihm zur Seite steht Igor, ebenfalls herzlos, aber zusätzlich dumm. Ein grauenhaftes Paar, das sich nach allen Regeln der Theaterkunst an der Erde vergreift.

Arne König hat sein spielerisches Talent in die Wiege gelegt bekommen und sich darauf nicht ausgeruht. Der Mime Rainer König ist sein Onkel und Wegbegleiter. Doch weil auch mit einem solchen Platz im künstlerischen Stammbaum Kunst von Können kommt, besuchte Arne König Ralf Herzogs Pantomimeschule. Zuletzt war er im August-Theater mit „Herr Stock geht über Stock und Stein“ zu erleben, eine Inszenierung, die Pantomime und Puppenspiel miteinander verbindet.

Nun kehrt Arne König mit seinem Kollegen Duncan Cameron auf die kleine Pieschener Bühne zurück. Die beiden sind Gäste des 34. Internationalen Pantomime-Theater-Festivals, das am Donnerstag in Dresden startet. Bis zum 12. November laden der Dresdner Mime Ralf Herzog und sein Mimenstudio zu insgesamt sieben Vorstellungen ein. Sie alle bieten Kunst ohne Worte und unterhalten ihr Publikum doch auf sehr verschiedene Weise. Funk, Futurismus & Co. ist das Motto des diesjährigen Festivals. Das lässt ahnen: Die Pantomime sucht die Nähe zur Popkultur und will sich jungen Leuten noch mehr als bisher widmen. Es geht um Frauenfreundschaften, Streit und Rivalität, Liebe und Eifersucht. Das Thema Arbeit steht im Fokus, und auch ein bisschen Krimi darf sein. Für Kinder hat Ralf Herzog das Stück „Angst im Dunkeln“ ins Programm genommen, und auch eigene pantomimische Versuche dürfen die Festivalbesucher wagen, egal, ob sie Anfänger sind oder bereits geschult. Neben drei Workshops für Erwachsene gibt es erstmals auch einen für Kinder.

Aus insgesamt fünf Ländern kommen die Künstler mit ihren Theaterproduktionen. Sogar der Franzose Marcel Marceau hat auf dem Festival schon gespielt. Zwar ist die Pantomimenszene klein, doch sie ist gut vernetzt, und ihre Veränderer bestrebt, Tradition und neue Spielarten miteinander zu verbinden. Etliche Künstler unterstützen ihr Spiel mit Geräuschen oder mit Musik. Nicht immer mit schönen Tönen. Der Urknall jedenfalls klingt mehr nach Vernichtung als nach Anfang, und alles könnte böse enden – litten Doc und Igor nicht an hemmungsloser Selbstüberschätzung.

