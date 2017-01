Was die Vogelgrippe im Alltag bedeutet Die Geflügelpest ist im Landkreis angekommen. Wie schütze ich mich, meine Kinder und meine Tiere?

Bedenkenlos einen Schwan füttern? In Zeiten der Vogelgrippe sind viele Menschen verunsichert, wie sie mit wilden Vögeln überhaupt noch umgehen können. © Symbolfoto/dpa

Zwei tote Graugänse in Radebeul und Moritzburg, eine tote Wildente am Kaditzer Elbufer und nun ein toter Schwan in Geringswalde bei Döbeln: Sie alle sind nach einer Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus verendet. Das hochansteckende Virus verbreitet sich rasant in Vogelpopulationen und kann auch für Mensch und Haustier gefährlich werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Besteht Leinenzwang für Haustiere und muss meine Katze drin bleiben?

Rund um die Fundorte von infizierten Vögeln in Radebeul (Elbstraße/Ecke Uferstraße) und Moritzburg (Meißner Straße/Ecke Kalkreuther Straße) wurden Sperrbezirke im Radius von drei und Beobachtungsgebiete im Radius von zehn Kilometern gebildet. Bis zum 4. Februar sollen Katzen und Hunde im Beobachtungsgebiet nicht frei herumlaufen, im Sperrbezirk bis zum 10. Februar. Hunde sollten also angeleint werden und Katzen am besten im Haus bleiben. Auf der Insel Rügen und in Österreich gab es bereits Fälle von infizierten Katzen; Hinweise, dass das Virus auch auf Hunde übertragbar ist, gibt es bisher nicht.

Was muss ich beachten, wenn ich Geflügel halte?

Jeder, der im Kreis Geflügel hält, hat dies laut einer amtlichen Notbekanntmachung vom Wochenende unverzüglich beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (Lüva) anzuzeigen, falls noch nicht geschehen. Betroffen sind Halter von Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Tauben, Truthühnern, Wachteln und Laufvögeln. Im Sperrbezirk dürfen die Tiere, ihre Eier oder ihr Fleisch die Betriebe bis 10. Februar nicht verlassen.

Kann ich mich selbst mit Vogelgrippe infizieren?

Eine Ansteckungsgefahr für Menschen besteht laut Bundesregierung nur bei sehr engem Kontakt mit den Tieren. Die Inhalation von Staubpartikeln oder mangelnde Hygiene bei den Händen stellen vermutlich die hauptsächlichen Übertragungswege dar. Die Symptome ähneln denen einer normalen Grippe, auch die Vogelgrippe kann beim Menschen tödlich verlaufen.

Mein Kind hat eine Feder aufgehoben – was muss ich nun tun?

Die Bundesärztekammer empfiehlt, dass Kinder in Regionen, in denen die Vogelgrippe nachgewiesen wurde, keine Federn sammeln oder länger mit Freigängertieren schmusen sollten. Mit Vogelkot verunreinigte Stellen am Ufer von Flüssen oder Seen seien kein geeigneter Platz zum Spielen. Kinder sollten sich die Hände waschen, nachdem sie draußen gespielt haben oder Kontakt zu Tieren hatten. Tauben können übrigens auch erkranken, scheiden aber nur wenige Viren aus, weshalb eine Übertragung durch sie unwahrscheinlich ist.

Darf ich Gartenvögel und Schwäne überhaupt noch füttern?

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) schreibt auf seiner Internetseite, dass es eine Übertragung der Vogelgrippe auf Singvögel weltweit bisher kaum gegeben habe. „Für Wintergäste am Futterhaus besteht deshalb kein erhöhtes Risiko.“ Auf hygienische Verhältnisse sollte dennoch größter Wert gelegt werden. „Denn wo viele Vögel aus- und eingehen, und Futter auch mit Kot in Berührung kommen kann, können alle möglichen Krankheitskeime rasch übertragen werden.“ Die Bundesregierung rät außerdem dazu, sich nach dem Kontakt mit Wildvögeln oder ihren Ausscheidungen gründlich die Hände zu waschen.

Was mache ich, wenn ich irgendwo einen toten Vogel finde?

Wer einen toten Singvogel findet, kann ihn einfach mit einer Plastiktüte aufnehmen, diese umkrempeln, das Tier damit umwickeln und so in einer Mülltonne entsorgen. Das schreibt die Bundesregierung auf einer Infoseite zur Vogelgrippe im Internet. Bei größeren Vögeln wie Gänsen, Schwänen, Enten oder Greifvögeln sei das anders. Den Fund dieser Tiere sollte man dem zuständigen Veterinäramt oder der Polizei melden. Die Bundesärztekammer rät, den toten Vogel nicht anzufassen.

Darf ich jetzt noch Geflügel und Eier essen?

„Lebensmittel wie Geflügel können ohne Einschränkungen unter Beachtung der üblichen hygienischen Maßnahmen gekauft und verzehrt werden“, schreibt die Bundesregierung. Hühnerfleisch sollte stets gut durchgegart werden, das Durchhitzen von Eiern tötet Erreger ebenfalls ab. Weil infizierte Tiere deutlich weniger Eier legen und bald sterben, seien die Vermarktungsmöglichkeiten betroffener Betriebe ohnehin sehr eingeschränkt. „Zusätzlich unterliegen die Betriebe im Verdachts- oder Ausbruchsfalle einer strengen Sperre.“

