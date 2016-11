Was die Müglitztaler sich wünschen Lange wurde Anlauf für ein Leitbild genommen. Jetzt sind die Einwohner gefragt. Der Zeitpunkt macht es spannend.

Gemeinderätin Ulrike Fischer (Heimatverein Maxen) hat sich den Mund fusselig geredet. Seit Jahren mahnt sie ein Leitbild für die Gemeinde Müglitztal an. Nun wurde ein Fragebogen erarbeitet, der das Leitbild ein großes Stück voran bringen soll. Alle Einwohner über 18 Jahre haben ihn erhalten. „Die Antworten sollen uns helfen, Wünsche unserer Bürger in das Leitbild einzuarbeiten“, sagt Ulrike Fischer.

Die Müglitztaler wurden gebeten, Fragen zur Wichtigkeit einzelner Themen in der Zukunft zu beantworten. Dazu gehören der Bereich Soziales mit Bildung, Gesundheit, sozialen Einrichtungen sowie die Freizeit mit Aspekten von Kultur, Sport und Vereinen. Außerdem wird nach Wirtschaft, öffentlichem Nahverkehr und Verkehrsverbindungen, und Umweltschutz gefragt. Es gibt Fragen zur Lebensqualität in der Gemeinde, zur Mobilität, zum Gemeindeprofil und Potenzialen. „Es geht darum, wo sich einzelne Lebensbereiche abspielen und auf welchem Weg“, sagt Ulrike Fischer. „Außerdem möchten wir wissen, ob der Bürger bereit ist, sich selbst einzubringen und wenn ja, wo.“ Die letzte Frage betrifft das Alter. Möchte der Bürger als Senior bzw. Seniorin in der Gemeinde bleiben und welche Bedingungen sind dafür notwendig? Ulrike Fischer und ihre Mitstreiter aus der Arbeitsgruppe hoffen, dass viele Müglitztaler mitmachen. „Es ist wichtig, dass das Ergebnis repräsentativ für unsere Gemeinde ist.“

Der Termin für den Fragebogen mag zufällig sein, er fällt aber mit einer anderen wichtigen Entscheidung zusammen. Die Räte von Dohna und Müglitztal haben nämlich beschlossen, Gespräche hinsichtlich einer gemeinsamen Zukunft zu führen und dafür werden nun Prämissen und Themen festgelegt. Die Antworten aus dem Fragebogen sollen in die Verhandlungen einbezogen werden – unabhängig davon, welches Ergebnis herauskommt.

