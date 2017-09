Was die Milch über die Kuh verrät Mit einer neuen Methode können Forscher analysieren, was die Tiere gefressen haben. Das soll vor Betrug schützen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wie viel Gutes steckt in der Milch? Dresdner Forscher können es jetzt genau sagen. Nach der Analyse der Milch wissen sie auch, ob die Kuh bio ernährt wurde. © picture alliance / dpa Wie viel Gutes steckt in der Milch? Dresdner Forscher können es jetzt genau sagen. Nach der Analyse der Milch wissen sie auch, ob die Kuh bio ernährt wurde.

Für Thomas Henle macht‘s die Milch. Die Ergebnisse seiner Forschung könnten nun auch für Lebensmittelproduzenten gefährlich werden.

Die Mutter stellt ihrem Sprössling eine Tasse auf den Tisch. „Trink deine Milch“, sagt sie. „Die ist gesund.“ Weiß schimmert die Flüssigkeit darin. Eine Haut hat sich gebildet. Der Junge zieht eine Schnute. „Milch?“, fragt er. „Mag ich nicht.“ Vielen Kindern und wohl auch Erwachsenen geht es so. Dabei hat der Mensch dem Getränk viel zu verdanken. Zehn bis 25 Jahre leben Menschen heute länger, weil unsere Vorfahren vor 10 000 Jahren damit begonnen haben, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben und Milch zu trinken. Die Gene haben sich an das Milchtrinken angepasst. So vertragen heute viele Menschen die Laktose in der Milch. „Das war der größte evolutionäre Vorteil überhaupt“, sagt Thomas Henle.

Der Professor für Lebensmittelchemie an der TU Dresden beschäftigt sich mit den Veränderungen im menschlichen Körper, die sich durch die Ernährung einstellen. Wie hängen Ernährung und Evolution zusammen? Und was ist in diesem Zusammenhang überhaupt artgerechte Ernährung? Henle trinkt gern Milch, bio. Das Tierwohl ist ihm wichtig. An die Gesundheit denkt er dabei auch. Und an seine neue wichtige Entdeckung, die sich allein um die Milch dreht.

Dabei ging es zunächst nur um die Frage, ob sich die Thesen seiner Forschung auch auf Tiere anwenden lassen. „Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das seine Nahrung erhitzt“, sagt er. Und das davon profitiert. Werden Lebensmittel, in denen Zucker und Proteine sind, gebraten, gekocht oder gebacken, entstehen sogenannte Glykierungsprodukte. Zum Beispiel im Kaffee. Bei der Röstung der Bohnen entwickeln sich Farbstoffe, die Krebsenzyme hemmen. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich diese Braunstoffe nicht nur beim Rösten der Kaffeebohnen entwickeln. Auch die Kruste an Brot kann durchaus positiv im Körper wirken.

Diese Glykierungsprodukte nimmt der Mensch also mit der Nahrung auf. Er gibt sie auch wieder ab. In der Muttermilch haben Wissenschaftler einen hohen Anteil dieser Produkte nachgewiesen. Geht das auch bei der Milch von der Kuh? Es war die reine Neugier, die den Professor zur Arbeit an dieser Frage getrieben hat. Genügend Untersuchungsmaterial gibt es im Supermarkt. Bio, fettarm, frisch oder pasteurisiert – in welcher Milch finden sich wie viele Glykierungsprodukte.

Kühe kochen nicht

Denn Kühe stehen natürlich nicht am Herd. Erhitzte Nahrung nehmen sie dennoch zu sich. Die Tiere, die konventionell gefüttert werden, erhalten in der Regel Kraftfutter, welches mehr oder weniger stark erhitzt wurde. Kühe, die ökologisch gefüttert werden, fressen dagegen überwiegend Gras, Silage oder Ähnliches – also Futter, welches nicht erhitzt wurde. Entsprechend enthält die Milch dieser Tiere, also auch die Bio-Milch, viel weniger Glykierungsprodukte. So die These der Dresdner Wissenschaftler.

Die Ergebnisse im Labor haben überrascht. „Die unterschiedlichen Gehalte der Produkte sind tatsächlich feststellbar“, sagt der Lebensmittelchemiker. Ob und in welcher Weise die Milch bearbeitet wurde, hat keinen Einfluss auf den Gehalt. Die Analysemethode zur Suche der Glykierungsprodukte ist als Patent geschützt. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist der Professor vorsichtig. „Wir sagen nicht, trink bio oder nicht. Das eine ist nicht gesünder als das andere.“ Glykierungsprodukte sind nicht giftig oder schädlich, im besten Fall wirken sie sich sogar positiv auf den Körper aus – wie beim Kaffee.

Doch die Forscher können nachweisen, was die Kühe gefüttert bekommen haben. Das sei noch kein eindeutiges Kriterium, um zweifelsfrei Bio-Milch zu erkennen, sagt er, aber ein Indikator. In einem weiteren Projekt soll nun der Einfluss spezieller Futtermittel auf den Gehalt an Glykierungsprodukten in der Milch untersucht werden. Einen Bedarf an seiner Forschung sieht Henle bei der Lebensmittelüberwachung. Der Markt für Bioprodukte steigt kontinuierlich. Zum Teil gibt es zweistellige Steigerungsraten, was Absatz und Umsatz angeht. „Es geht um Authentizität, um Glaubwürdigkeit“, sagt er. Wer bio kauft, will bio bekommen. Doch wenn Gewinnmargen steigen, könnten Lebensmittelproduzenten versucht sein zu täuschen. Bringt doch eine einzige herkömmliche Kuh bis zu 3 000 Liter Milch im Jahr mehr als eine Biokuh. Die schafft es immerhin auf 6 000 Liter pro Jahr. Schlimmes Beispiel für Betrug und Profitgier ist der chinesische Milchskandal, der 2008 aufgedeckt wurde. Jahrelang wurde dort verdünnte Milch mit Kunstharzgrundstoffen gestreckt, um einen hohen Proteinanteil vorzutäuschen. Auch in der Babynahrung. Europa ist heute Milchexporteur. Das Vertrauen in diese Milch ist groß. Analysemethoden wie die von Thomas Henle können bei der Kontrolle der Lebensmittel helfen.

Die Nahrung hilft dem Darm

Schon hat Thomas Henle erste Anfragen von privaten Laboratorien, die seine Methode anwenden wollen. Denn andere Kriterien zum Beweis von bio in der Milch, wie der Fettanteil oder Fettsäuren, sind nicht eindeutig. „Die Industrie und die Landwirtschaft haben unsere Ergebnisse interessiert zur Kenntnis genommen“, sagt er. Der Professor selbst hat anderes im Sinn und forscht weiter.

Er will wissen, wie der Körper von Mensch und Tier mit den Glykierungsprodukten umgeht. Die menschliche Darmflora hat sich an die Verwertung angepasst. So sehr, dass die Produkte inzwischen essenziell sind. Gilt Gleiches für die Pansenflora von Kühen? Henle will noch mehr herausfinden. Welche Rolle spielt die Darmflora? Welche Rolle spielen die Bakterien im menschlichen und tierischen Körper? Immerhin gibt es zehnmal mehr Bakterien im menschlichen Darm, als der Mensch Körperzellen hat. Auch mit den Wissenschaftskollegen in der Biologie gibt es Diskussionsbedarf. Vielleicht gilt erhitzte Nahrung auch für Kühe und andere Tiere als artgerecht. Einfach, weil sie sich auch in deren Körper positiv auswirkt.

Die Milch ist alle. Die Haut klebt am Boden der Tasse. Der Junge hat sie artig getrunken. „Gut“, sagt die Mutter. „Milch ist gesund.“

zur Startseite