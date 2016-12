Was die Menschen im Jahr 2016 bewegte

Silvesterfeuerwerk über dem Neuen Schloss im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau. Wie wird das Jahr 2016 in Erinnerung bleiben? © Rolf Ullmann

Niesky/Weißwasser. Das alte Jahr verabschiedet sich und mit ihm gehen viele Ereignisse. Damit sie nicht ganz vergessen werden, wollen wir einige herausgreifen und zeigen, worüber die SZ in diesem Jahr berichtet hat. Dabei gab es nicht nur schöne, teilweise lustige Begebenheiten. Wenn letztere auch vor einem ernsten Hintergrund stattfand, wie der Skelett-Klau in Niesky. Doch drei Monate später nahm die Geschichte ein gutes Ende, was die Reiter in Kodersdorf nicht behaupten können. Die gestohlenen Sättel blieben verschwunden.

Gut ausgegangen ist auf alle Fälle die Umgestaltung des Marktplatzes in Weißwasser, der in diesem Jahr mit der Installation von Stromtankstellen vor dem Rathaus seinen Abschluss fand. Dasselbe kann man von den Protesten gegen den Tagebau wiederum nicht sagen.

Vor Katastrophen blieb der Landkreis 2016 nicht verschont. Ein Orkan, oder gar eine Windhose, fegte über Groß Krauscha hinweg. Auf der Autobahn sorgte ein Geisterfahrer für ein flammendes Inferno. Auch die B 115 und die B 156 fielen wieder mit Unfällen und Verletzten auf. Aber es gibt ebenso Erfolge zu verzeichnen. Der Nieskyer Waggonbau hat volle Auftragsbücher, die Waldeisenbahn wird in zwei Richtungen weitergebaut und auch in der Welpenliga wurden die Grundlagen für ein erfolgreiches Jahr 2017 gelegt. Im Rothenburger Martinshof wird neu gebaut und die Wohnungsbaugesellschaft investiert in Niesky in neue Wohnungen. Wenn das keine guten Ansätze für das neue Jahr sind.

