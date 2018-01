Was die Händler 2018 planen

Auftritt der Innenstadthändler auf der Konventa in Löbau

Die Konventa in Löbau auf dem dortigen Messegelände gilt als die Oberlausitzer Gewerbe- und Leistungssschau. In diesem Jahr findet sie am 28. und 29. April statt. Und die Görlitzer Innenstadthändler wollen mit einem eigenen Auftritt dabei sein. Die erste Beratung der eigens gegründeten Arbeitsgemeinschaft Messeauftritt soll in diesem Monat stattfinden. Eigentlich war die Zusammenkunft schon früher geplant. Aber wegen des Weihnachtsstresses wurde der Termin vom Dezember verlegt, so Frank Reimann. Momentan gibt es sechs Teilnehmer an der Arbeitsgruppe. Wie viele es am Ende tatsächlich sein werden, wird erst nach der ersten Beratung feststehen. Angedacht sei zudem, im Zusammenhang mit den derzeitig anlaufenden Projekten und den geplanten Vorhaben in diesem Jahr einen Stammtisch als „Willkommen in 2018“ gemeinsame Ziele und Aufgaben und deren Umsetzung zu organisieren, so Frank Reimann.