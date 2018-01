Was die Großvermieter vorhaben Die Wohnungsunternehmen wollen 2018 in Zittau viele ihrer Objekte modernisieren. Es werden aber auch Gebäude verschwinden: Der Abriss in Zittau-Ost geht weiter.

Die Wohnbaugesellschaft Zittau lässt in der Dr.-Sommer-Straße in Zittau-Süd einen DDR-Plattenbau umbauen. © Matthias Weber

Rund 4 000 Wohnungen stehen in der Stadt Zittau leer. Trotzdem oder auch deshalb investieren die Großvermieter weiter in den Bestand. Zusätzliche Wohnungen entstehen dabei nicht. Es wird aber modernisiert, repariert oder auch „vom Markt genommen“, wie der Abriss von ganzen Häusern gern umschrieben wird. Die SZ hat bei den Unternehmen nachgefragt, mit welchen Plänen sie in das Jahr gehen.

Welche Bauvorhaben haben die Großvermieter geplant?

Die Wohnungsgenossenschaft Zittau als der größte Vermieter im Südkreis legt den Fokus auf die Erneuerung der Hausanschlüsse in 30 Objekten, legt Keller trocken und modernisiert Wohnungen. „Ein Objekt wird energetisch saniert und die Geschäftsstelle modernisiert“, verrät Vorstand Bernd Stieler. Insgesamt will die Genossenschaft in diesem Jahr dafür rund eine Million Euro ausgeben.

Die Wohnbaugesellschaft Zittau baut in der Dr.-Sommer-Straße 9 bis 14 DDR-Plattenbaublöcke zur Wohnanlage „An der Kleinbahn“ um. Die Wohnungen in den Hausnummern 12, 13, 14 sollen voraussichtlich im August bezugsfertig sein. Der zweite Bauabschnitt mit den Hausnummern 9, 10, 11 ist ein Jahr später dran. Alle Wohnungen bekommen neue, großzügige Grundrisse mit größeren Küchen und Bädern. Neu errichtete Fahrstühle sorgen für einen barrierefreien Zugang. Beim Tag der offenen Tür am 2. Juni können Interessierte schon mal einen Blick in die Wohnungen werfen, sagt Geschäftsführerin Uta-Sylke Standke. Die Wohnungsgenossenschaft Oberlausitz mit Sitz in Löbau bewirtschaftet auch Wohnungen in Zittau. Die Genossenschaft plant in diesem Jahr keine größeren Bauvorhaben, erklärt Vorstand Karsten Gerlach gegenüber der SZ.

Wie viel Geld fließt in die Instandsetzung von Wohnungen?

Rund zwei Millionen Euro setzt die Wohnungsgenossenschaft Zittau für die Instandhaltung ihrer Gebäude ein. „Der Übergang zwischen Modernisierung und Instandhaltung ist im Bereich der Wohnungssanierung allerdings fließend“, sagt Bernd Stieler von der Wohnungsgenossenschaft. Die Wohnbaugesellschaft Zittau will rund 1,3 Millionen Euro für Reparaturen an ihren Objekten ausgeben. Und die Wohnungsgenossenschaft Oberlausitz investiert rund 700 000 Euro in die Instandhaltung.

Welche Häuser sollen abgerissen werden?

Die Wohnungsgenossenschaft Zittau hat derzeit keine leerstehenden Gebäude im Bestand und plant kurzfristig keinen Abriss von Objekten, bestätigt der Vorstand auf Anfrage.

In Zittau-Ost allerdings verschwinden mehrere Wohnblocks: an der Friedensgrenze 8 bis 14 und in der Bogatyniaer Straße 1 bis 7. Das sind insgesamt 80 Wohneinheiten aus dem Bestand der Wohnbaugesellschaft Zittau. Zu den Altlasten der Gesellschaft gehören außerdem noch 60 leerstehende Gebäude, die teilweise zum Verkauf stehen. Anders sieht es bei der Wohnungsgenossenschaft Oberlausitz aus. „Abriss ist weder geplant, noch notwendig“, sagt Karsten Gerlach.

Wie viele Wohnungen bleiben unbewohnt?

Die Wohnungsgenossenschaft Zittau, mit insgesamt 2 995 Wohnungen ist sie der größte Vermieter, hat eine Leerstandsquote von 11,3 Prozent. Als Leerstandsquote wird der Anteil der leerstehenden Objekte am Gesamtbestand bezeichnet. Mit dem größten Leerstand kämpft die Zittauer Wohnbaugesellschaft. Sie vermietet rund 2 500 Wohnungen, von denen über 500, also mehr als 20 Prozent, unvermietet bleiben. Die Wohnungsgenossenschaft Oberlausitz glänzt nach eigenen Angaben mit dem niedrigsten Wert: 6,4 Prozent Leerstand bei 1 400 Wohnungen.

zur Startseite