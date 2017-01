Was die Glaskugel sagt

Der Liftbetrieb an der Lausche könnte für die nächsten Jahre gesichert sein Am Lauschelift in Waltersdorf tut sich was. Die Schneekanonen stehen längst bereit. Sehnsüchtig verfolgen die Mitglieder des „Alpinen Skiverein Lausche – der die Liftanlage betreibt – und die Kinder den Wetterbericht. 2017 wird endlich wieder ein schneereiches Jahr. Alle Lifte sind bis März in Betrieb. Und für die Zukunft sieht es mit Skifahren am Lauschehang auch gut aus. Landkreis und Kommunen wollen eine Gesellschaft gründen, in die jährlich Beträge eingezahlt werden. Mit dem Geld kann dann auch die Skisaison in schneeärmeren Jahren finanziert werden. (SZ/hg)

Stadtfest in Zittau künftig nur noch alle zwei Jahre Das 23. Zittauer Stadtfest vom 7. bis 9. Juli steht unter dem Titel „Ohne Moos nix los“ und verzichtet wegen knapper Kassen auf Stars und Sternchen. Um das klamme Stadtsäckel dauerhaft zu entlasten, soll das Fest künftig nur noch alle zwei Jahre, im Wechsel mit „Ring on Feier“ oder anderen privat organisierten Höhepunkten, stattfinden, so ein Stadtratsbeschluss. Nach SZ-Informationen werde außerdem geprüft, größere Fahrgeschäfte aus dem historischen Stadtkern zu verbannen oder das Stadtfest in die Weinau zu verlagern. (mh)

Landratsamt und Technisches Rathaus ziehen in die Mandaukaserne Für die Mandaukaserne wird 2017 ein gutes Jahr. Der bisher unbekannte Käufer einigt sich mit dem von der Stadt favorisierten Projektentwickler und dessen Investor. Die Kaserne wird beim Wettbewerb des Bundes als „nationale Aufgabe“ anerkannt, die Sanierung und der Umbau mit Millionen gefördert. So kann begonnen werden, die Turnhalle für Zittauer Schulen und Vereine sowie für die Hochschule, die nun auch definitiv zugesagt hat, geplant und anschließend gebaut werden. Und nicht nur das: Der Landkreis trennt sich von seinem Landratsamt ganz am Rand der Stadt, gibt die für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Amtskomplexes geplanten 2,75 Millionen Euro zum Umbau der Mandaukaserne dazu, zieht dorthin um und ist dann fast in der Innenstadt zu Hause. Platz ist für die 250 nicht nach Görlitz umgesiedelten Mitarbeiter genug. Anders als in den 90er Jahren, wo es viel mehr waren. Parkplätze zu schaffen, wäre am Wehnert-Platz sicher kein Problem. Das alte Amt im Süden der Stadt aber kann abgerissen werden, womit Zittau noch einem Ziel näher kommt: dem Rückbau des ehemaligen Armeegeländes. Darüber hinaus entscheidet auch die Stadt, einen weiteren Teil zum Erhalt der Mandaukaserne beizutragen: Weil sie mit Sporthalle und Landratsamt ohnehin zu einem öffentlichen Ort ausgebaut wird und die Stadt endgültig die über zehn Jahre dauernde Diskussion satt hat, entscheidet sie, dass das Technische Rathaus statt in die Innenstadt in die Mandaukaserne umzieht. (SZ/tm)

Tag der Sachsen bringt Löbau nie geahnten Ruhm Löbau steigt mit dem Jahr 2017 endgültig in den ersten Rang der sächsischen Städte auf. Der Tag der Sachsen wird das Selbstbewusstsein der Menschen in dieser Stadt ins Unermessliche steigen lassen. Wann passiert es schon mal wieder, dass mit Landesgartenschau, Landeserntedankfest und Sachsentag ein echter Sachsen-Hattrick gelingt? Das ist wirklich Champions-League-reif, Jürgen Klopp würde neidisch werden, hätte er davon erfahren. Aber so bedeutend ist Löbau nun auch wieder nicht, dass sich solche Nachrichten bis nach Liverpool herumsprechen würden. Also feiern wir einfach für uns selbst und voraussichtlich mit einer guten Handvoll Gäste unser Festchen – denn sonst steht die bange Frage im Raum: Wo soll das alles noch hinführen? Kommt bald Red Bull und kauft das Löbauer Stadion? Einen Fußballverein, der ein bisschen Unterstützung gebrauchen kann, gibt’s ja auch hier. Seien wir gespannt. Das Mindeste wäre, den Tag der Sachsen künftig nur noch ausschließlich in Löbau zu feiern. Obwohl: Dann dreht sich die Stadt vielleicht endgültig nur noch im Kreis(verkehr). (SZ/gw)

O-See Challenge 2017 wird das härteste Rennen in seiner bisherigen Geschichte Die O-See Challenge in diesem Jahr wird das härteste Rennen in der bisherigen Geschichte des Sportevents. Denn um die gesamte Region im Süden des Landkreises Görlitz mit ins sportliche Boot zu bekommen, hat der Verein O-See Sports die Lauf- und Mountainbike-Strecken erweitert. Vor allem mit dem Mountainbike müssen die Sportler nun bis Seifhennersdorf fahren. Die Strecke wird dabei über die Flächen so vieler Gemeinden wie nur möglich geführt. Der Veranstalterverein möchte so den Kommunen, die sich bislang noch nicht als Förderer des Sportevents einbringen, die Hand reichen – und hat schon zur Vorstellung der erweiterten O-See Challenge damit Erfolg. Großschönau und Seifhennersdorf entscheiden sich spontan zur dauerhaften Unterstützung der Sportveranstaltung – finanziell, aber auch materiell. Nur über eine Sprintwertung, die in Waltersdorf vom Naturparkhaus zur Rübezahlbaude geführt wird, herrscht kurz vor der Challenge noch Uneinigkeit. Diese wird es wohl erst 2018 geben. (SZ/se)

Zittauer Ortsteile bekommen neuen Hausarzt In den nördlichen Zittauer Ortsteilen siedelt sich Ende des Jahres ein neuer Hausarzt an. Fast eineinhalb Jahre ist nach einem Nachfolger für den Wittgendorfer Allgemeinmediziner Dr. Günther Jähne gesucht worden. Der Neue kommt gerade recht: Denn der zweite Hausarzt in Hirschfelde, Dr. Ingolf Brückner, geht ebenfalls bald in Rente. (SZ/jl)

Donnersmarck-Film feiert große Premiere in Zittau Der neue Streifen von Oscar-Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, „Werk ohne Autor“, feiert am 1. November – einen Tag vor seinem bundesweiten Kinostart – große Premiere im Zittauer Filmpalast in Anwesenheit des Filmteams. Der Andrang ist so groß, dass der Film gleichzeitig in mehreren Sälen gezeigt werden muss. Auch in den folgenden Wochen sorgt der Donnersmarck-Film immer wieder für rappelvolle Sitzreihen. (SZ/jl)

Ottenhain feiert mit großem Knall Wenn das kleine Dorf Ottenhain dieses Jahr sein großes Geburtstagsjubiläum feiert, wird das etwas ganz Besonderes sein. Nicht umsonst ist neulich sogar der Stromversorger Enso angerückt und hat sicherheitshalber noch mal alle Stromleitungen auf Vordermann gebracht – damit auch alle Lichterketten ordentlich leuchten können. 700 Jahre feiert man schließlich nicht so schnell wieder. Und der Bürgermeister der Kottmar-Gemeinde hat sich auch ein ganz besonderes Geschenk einfallen lassen. Er ist zwar nicht ganz pünktlich mit seinem neuen Kulturhaus, aber die besten Geschenke kommen ja sowieso meist erst kurz vor Schluss der Feier. Und so wird es auch in Ottenhain sein: Zum Ende der großen Party gibt’s einen großen Knall, und das Kulturhaus im Ort versinkt in Asche und Staub – natürlich nur, damit danach dann ein neues errichtet werden kann. Na dann, los geht’s! (SZ/gw)

Löbau kreist und kreist und kreist und kann dann endlich geradeausfahren Im Jahr 2017 wird es Zeit, dass die Löbauer Postkreuzung endlich ihren Namen verliert. Schlimm genug, dass die Post schon seit Jahren nicht mehr da zu finden ist, wo sie in dieser Stadt eigentlich hingehört. Jetzt ist auch noch die Kreuzung futsch. Hinweggekreiselt von Straßenplanern, die sich ihre Pläne nicht gerne durchkreuzen lassen. Und so bekommt Löbau dieses Jahr einen Kreisverkehr, der sich sehen lassen kann. Wem es dann zu schnell geht, wenns dann (nach Fertigstellen des zweiten Kreisels) ruckzuck im Geradeausverkehr durch die Stadt geht, der kann ja auf dem Kreisel ein paar Ehrenrunden einlegen. Das hilft der Reifenindustrie – könnte aber einige Anwohner verärgern. (SZ/gw)

Kreuzfahrtschiff auf Berzdorfer See bringt Baupläne durcheinander Die Schauspieler Sascha Hehn, Harald Schmidt und Heide Keller werden nach Schönau-Berzdorf kommen und dort eine Episode der Serie „Traumschiff“ drehen. Hintergrund ist, dass die neuen Schiffsanleger am Berzdorfer See im kommenden Jahr gebaut werden. Die vorhandenen Anlagestellen werden so umgebaut, dass Schiffe jeder x-beliebigen Größe anlegen können, darunter auch Fahrgastschiffe. Ein Fahrgastschiff gibt es bereits. Damit es fahren darf, braucht es aber noch eine Genehmigung. Derweil ist genügend Platz für das Traumschiff. Laut nicht bestätigter Quellen will sich die Filmcrew der ZDF-Serie nach einem neuen, ungefährlichen Drehort umschauen, nachdem sie bei den Dreharbeiten der Traumschiff-Folge auf Kuba wegen Spionageverdachts Besuch von der Polizei bekommen hat. Dabei ist den Serienmachern die Blaue Lagune – der Name verspricht Urlaub, Romantik und Exotik – aufgefallen. Der Wermutstropfen: Möglicherweise wirft das Traumschiff die Umbaupläne durcheinander und die Schiffsanleger müssen noch ein weiteres Mal geändert werden. Denn für ein Kreuzfahrtschiff könnten die neuen Teile dann vielleicht doch zu klein sein. (sdn)