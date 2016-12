Was die Feuerwehr braucht Der Schönteichener Gemeinderat hat jetzt darüber beraten, wie es mit den Wehren weitergehen soll.

Über die Zukunft der Feuerwehr Schönteichen wurde jetzt beraten. © Uwe Soeder

Der Gemeinderat Schönteichen hat sich festgelegt. Die Mitglieder beschlossen jetzt die Fortschreibung des vorhandenen Brandschutzbedarfsplans. Die sechs Seiten mit Änderungen zeigen auf, wie sich die Ortswehren in Schönteichen in den nächsten fünf Jahren aufstellen sollen und was sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben brauchen.

Ein Vorhaben betrifft die Struktur. So sollen künftig in Brauna, Cunnersdorf und Biehla die Hauptstandorte der Feuerwehr Schönteichen sein. Die Feuerwehren in Hausdorf und Schwosdorf sollen den anderen Wehren als Löscheinheiten zugeordnet werden. Die Kameraden aus Schönbach können eine Sonderstellung übernehmen, weil diese Ortswehr als eine der wenigen Wehren in Schönteichen noch mit relativ vielen Kameraden tagsüber ausrücken kann. Die Gemeinde hofft, Geld für die Ausbildung der Wehrleiter zu sparen.

Der Brandschutzbedarfsplan legt aber auch fest, welche Technik in der Zukunft gebraucht wird. So soll die Feuerwehr Hausdorf einen Mannschaftstransportwagen und einen Anhänger bekommen. In Schwosdorf und Cunnersdorf sind Ersatzbeschaffungen geplant. Unklar ist allerdings, wer diese Technik bezahlen soll. Die Gemeinde Schönteichen ist mit ihren Investitionen schon jetzt im Rückstand. (szo)

