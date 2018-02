Was die Dresdner von Fahrverboten halten Nicht nur die meisten Autofahrer sind sich einig. Selbst die grüne Umweltbürgermeisterin will Diesel-Autos fahren lassen.

Dresden darf Fahrverbote anordnen, um die Luft sauberer zu bekommen. © dpa

Dieselautos raus aus der Stadt? Dem steht nichts mehr im Weg. Dresden darf Fahrverbote anordnen, um die Luft sauberer zu bekommen, wie das Bundes- verwaltungsgericht entschieden hat. Allerdings sieht die Verwaltung dafür keine Notwendigkeit, wie Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) am Dienstag mitteilte.

Dresdner Unternehmer im Dieselstress





Sie zählte noch einmal die Stellen auf, an denen Anwohner besonders stickige Luft einatmen müssen. Das sind die Straßen rund um das Blaue Wunder, die Bautzner Straße, der Riegelplatz, das Nürnberger Ei, die Könneritzstraße und die Bergstraße. An den drei Luft-Messstationen sind die Grenzwerte für Stickstoffdioxid im vergangenen Jahr eingehalten worden – wenn auch nur knapp. In den Jahren zuvor wurde die Grenze regelmäßig überschritten. Stickstoffdioxid ist laut Umweltbundesamt vor allem für Asthmatiker ein Problem, da sich die Bronchien verengen können. Atemnot ist die Folge. Es gehe auch in Dresden darum, die Menschen vor Stickstoffdioxid zu schützen, sagt Jähnigen. „Die Leute haben ein Recht darauf, geschützt zu werden.“ Fahrverbote wolle man aber vermeiden.

Das Ziel – bessere Luft – könne mit Tempolimits erreicht werden, so die Umweltbürgermeisterin. Sie begrüßt die Entscheidung des sächsischen Wirtschaftsministeriums, auf der A 4 in Dresden Tempo 100 zu testen. Außerdem müssten mehr Menschen auf die öffentlichen Verkehrsmittel sowie das Fahrrad umsteigen. „Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, dass Fahrverbote das letztmögliche Mittel sind.“

Überraschend, aber auch die Grünen finden ein generelles Diesel-Verbot auf Dresdens Straßen nicht gut. „Ein Fahrverbot sollte nur die Notmaßnahme sein, wenn Grenzwerte überschritten werden“, sagt Dresdens Grünen-Sprecherin Susanne Krause. Dauerhaft sollte so etwas gleich gar nicht angeordnet werden. „Kleine Handwerker, die nicht mehr fahren dürfen, das wollen wir nicht.“ Fraktionschef Thomas Löser fügt hinzu: „Wir fordern Tempobeschränkungen auf der Bautzner Straße.“ Das Urteil seit ein Schnellschuss, sagt Gunter Thiele, der verkehrspolitische Sprecher der Christdemokraten im Stadtrat. Es bringe nichts, wenn nur einzelne Straßenzüge gesperrt werden.

Auch Linken-Fraktionschef André Schollbach hält von einem Fahrverbot nicht allzu viel. „Wir setzen auf einen starken ÖPNV und auf den Ausbau von Radwegen“, sagt er. Dafür seien bereits finanzielle Mittel bereitgestellt worden.

Ein Diesel-Fahrverbot würde ein Viertel der Dresdner treffen. Derzeit sind gut 64 400 Fahrzeuge mit Dieselmotor in der Stadt unterwegs. Hinzu kommen Pendler, Busse und Laster von außerhalb. (mit SZ/jv)

zur Startseite