Was die Bürgermeister einkaufen

Jochen Reinicke, (parteilos); Gröditz Was kaufen Sie in Ihrer Stadt am häufigsten ein? Das sind eher Kleinigkeiten, denn um die größeren Einkäufe kümmert sich meine Frau. Am häufigsten kaufe ich wahrscheinlich Diesel an der Tankstelle, aber der ist auch nur fürs Dienstfahrzeug. Welche Dinge kaufen Sie in der Regel anderenorts ein? Das sind vor allem Sachen, die ich nur in einem Baumarkt bekomme. Welche Geschäfte fehlen bei Ihnen? Im Grunde genommen hat bisher einige Jahre lang ein Kosmetikgeschäft gefehlt. Aber das wird sich im kommenden Jahr ändern, mit dem Rossmann an der Stolzenhainer Straße. Ansonsten sind wir gut versorgt. Wie unterstützt die Stadt die lokalen Einzelhändler vor Ort? Ich sehe unsere Hauptaufgabe darin, dafür zu sorgen, dass beispielsweise die Straßen und Zufahrten zu den Geschäften in Ordnung sind. Außerdem sind wir bemüht, für die Unternehmen Ansprechpartner zu sein und ihnen so gut es geht zu helfen, wenn es etwa um Baugenehmigungen oder -anträge geht. Der Einzelhandel in meiner Stadt wird in den nächsten Jahren … … weiter wachsen.

Jörg Jeromin (Freie Wähler); Strehla Was kaufen Sie in Ihrer Stadt am häufigsten ein? Vor allem Artikel des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Lebensmittel oder Drogerieartikel. Welche Dinge kaufen Sie in der Regel anderenorts ein? Möbel. Welche Geschäfte fehlen bei Ihnen? Eine gut sortierte Buchhandlung für Groß und Klein. Wie unterstützt die Stadt die lokalen Einzelhändler vor Ort? Die Einzelhändler können über das Amtsblatt ihre Kundschaft zielgerichtet ansprechen. Bei Baumaßnahmen bemüht sich die Stadt um eine Abstimmung mit den Unternehmen. Auch beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“, an dem sich Strehla beteiligt hat, spielten die Belange des Einzelhandels zur Belebung der Innenstadt eine wichtige Rolle. Die nachhaltigsten Effekte werden sich aber durch den zügigen Ausbau der Ortsumgehung und damit der Entlastung des historischen Stadtkernes vom Durchgangsschwerlastverkehr ergeben. Der Einzelhandel in meiner Stadt wird in den nächsten Jahren … ... weiterhin ein sehr wichtiger Faktor für die Lebensqualität unserer Bewohner und Gäste sein.

Marco Müller (CDU); Riesa Was kaufen Sie in Ihrer Stadt am häufigsten ein? Alle Dinge des täglichen Bedarfs. Welche Dinge kaufen Sie in der Regel anderenorts ein? Da ich sehr wenig Zeit während der Woche habe, kaufe ich zum Beispiel Bekleidung oder Schuhe auch im Urlaub. Dann habe ich dafür den Kopf frei. Welche Geschäfte fehlen bei Ihnen? Grundsätzlich vermisse ich in Riesa nichts. Vielleicht fehlt ein Musikfachgeschäft. Da ich aber weniger musikalisch bin, spielt es für mich persönlich keine große Rolle. Wie unterstützt die Stadt die lokalen Einzelhändler vor Ort? Wir als Stadtverwaltung sehen unsere Aufgabe darin, den Händlern eine gute Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Dabei nimmt für mich zum Beispiel die Gestaltung des Einkaufsboulevards eine wichtige Rolle ein. Eine Verschönerung der Hauptstraße steht bis 2018 auf der Agenda. Der Einzelhandel in meiner Stadt wird in den nächsten Jahren … ... vor der Herausforderung stehen, sich gegen den Internetversandhandel zu behaupten. Ich bin überzeugt, dass unsere Unternehmer diese Herausforderung bestehen, wenn sie dem Käufer weiter Service, Beratung und Einkaufserlebnisse bieten.