Kauf lokal Was die Bürgermeister einkaufen Ob eher im Laden um die Ecke eingekauft wird, oder manche Artikel woanders besorgt werden, lesen Sie hier.

Coswigs Einkaufsmeile ist die Hauptstraße. Allerdings bestimmen hier das Bild die Filialen der großen Ketten. Oberbürgermeister Frank Neupold würde sich mehr einheimische Modegeschäfte wünschen. Die können aber nur bestehen, wenn die Bürger wirklich bei ihnen einkaufen. Die Aktion der SZ wirbt dafür. © Arvid Müller

Seit ein paar Wochen beschäftigt sich die SZ in der Serie „Kauf lokal“ mit dem Einzelhandel vor Ort. Wir haben mit kleinen Händlern über ihre Probleme gesprochen und darüber, wie wieder mehr Kunden gewonnen werden können.

Jetzt wollten wir wissen, was eigentlich die Bürgermeister in der Region im Laden um die Ecke einkaufen und ob sie manche Dinge auch außerhalb ihrer Gemeinde besorgen. Außerdem haben wir gefragt, wie Radebeul, Radeburg, Coswig und Weinböhla den lokalen Einzelhandel unterstützen. Und, welche Vorstellungen die Bürgermeister für die Entwicklung des Einzelhandels in den nächsten Jahren haben.

www.kauf-lokal-sachsen.de

zur Startseite