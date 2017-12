Was die Besucher vom Dippser Weihnachtsmarkt halten Erst im September dieses Jahres stand fest, wer den Markt organisiert. Mit dem Ergebnis sind viele nicht zufrieden.

Einer der Höhepunkte des Weihnachtsmarktes war der Auftritt des Silcher-Chores, hier zusammen mit Kindern. Kritik erntete allerdings die Bühne, die zu wenig weihnachtliche Atmosphäre verbreitete. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. In manchen Städten werden jetzt schon Absprachen getroffen für den Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr. Händler und Veranstalter wollen ja planen. In Dippoldiswalde ist das dieses Jahr ganz anders gelaufen. Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob der Weihnachtsmarkt ganz ausfalle. Ehe endlich klar wurde, wer sich um den Markt kümmert, war es September geworden.

Da hat Dirk Massi, der Vorsitzende des Vereins Kulturraum- und Brauchtumspflege, sich bereiterklärt, einen kurzen und kleinen Weihnachtsmarkt zu organisieren. Eine Stadt im Erzgebirge ganz ohne Weihnachtsmarkt? Das wollte auch niemand in Dippoldiswalde.

Nun ist der Markt zu Ende gegangen, und die Sächsische Zeitung hat am Dienstag eine nicht repräsentative Online-Umfrage gestartet, wie der Markt den Besuchern gefallen hat, und ist auch über den Markt gegangen, um sich umzuhören. Annett Rose-Oertel arbeitet im Amtsgericht und schlendert in ihrer Mittagspause gerne über den Markt. Sie bedauert, dass sie dieses Jahr nur an zwei Wochentagen die Möglichkeit dazu hatte. „Das war früher besser. Da hat der Markt zwei, drei Wochen gedauert“, sagt sie. Sie vermisst auch Stände von einheimischen Geschäften. Jörg Richter trinkt einen Kaffee auf dem Markt. „Es ist dürftig dieses Jahr“, lautet sein Kommentar. „Über die Preise kann man nicht meckern. Aber ich würde gerne mehr zahlen, wenn das Ambiente besser wäre.“ Der Dippser erinnert sich an den Weihnachtsmarkt vor Jahren im Schlosshof. „Der war schön.“ Am Kinderkarussell steht Elvira Andrä. Die Erzieherin aus der Kita Waldwichtel in Schellerhau besuchte mit den Vorschulkindern die Weihnachtsausstellung im Museum. „Jetzt haben wir noch Zeit, bis unser Bus fährt. Da sind wir auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Ansonsten habe ich damit nichts zu tun“, sagt sie. Begeisterung klingt anders.

Auch in der Blitz-Umfrage, die online gelaufen ist, zeichnet sich der Trend ab, dass der Markt in Dippoldiswalde nicht besonders gut ankommt. Hauptkritikpunkt ist mehrfach, dass der Markt zu klein ist und zu wenig Angebot hat. Auch die Gestaltung könnte stimmungsvoller sein. „Die Weihnachtsstimmung kam nicht rüber“, fasst es einer zusammen. Teilweise werden auch Angebote vermisst, die es in früheren Jahren gab, wie der große Adventskalender oder ein Langos-Stand.

Organisator Dirk Massi hat das anders gehört. Er hätte viel Lob zu dem Markt erhalten „vor allem, als die Leute erfahren haben, dass wir als Verein das ehrenamtlich machen.“ Auch von den Händlern, die mit ihren Ständen da waren, hat er positive Signale. „Die wollen alle nächstes Jahr wiederkommen“, sagt Massi.

Dass dann einiges anders laufen soll, sieht auch er so. Erstens wünscht er sich eine zügige Regelung, ob der Weihnachtsmarkt 2018 wieder in der Hand seines Vereins liegt. „Ein Weihnachtsmarkt wird Anfang des Jahres geplant. Wer später kommt, hat Probleme“, sagt Massi. Außerdem überlegt er, den Markt zu verlängern. „Keine drei Wochen mehr wie früher, aber doch über zwei Wochenenden kann ich mir vorstellen“, sagt er. Was der Dippser Weihnachtsmarkt also braucht, ist eine schnelle Entscheidung der Stadt. Dann kann es mit ihm wieder aufwärtsgehen. Eines steht dem Markt dieses Jahr aber gut zu Gesicht: der prächtige Weihnachtsbaum.

zur Startseite