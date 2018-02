Was die Basis jetzt erwartet Michael Kretschmer sucht beim Aschermittwoch der CDU in Bautzen den Zugang zu seiner Partei – auch mit einfachen Lösungen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (l.) kam in Bautzen beim politischen Aschermittwoch der CDU ins Gespräch mit der Parteibasis, hier mit dem Bautzener Busunternehmer Christian Brade. © Uwe Soeder

Bautzen. Am Eingang der Bautzener Mehrzweckhalle verteilen Schornsteinfeger am politischen Aschermittwoch kleine Glücksbringer: Bierflaschenöffner oder Plastikfigürchen. Und Glück kann Sachsens neuer Ministerpräsident tatsächlich gebrauchen, um die Wähler zu begeistern. Sicherlich auch deshalb ist er nach Bautzen gekommen. Einst CDU-Hochburg, nun hat die AfD das Bundestagsmandat geholt.

Denn „dieses Mal geht es zum Aschermittwoch erst richtig los“, findet Gastgeber Marko Schiemann, Landtagsabgeordneter der Union. Michael Kretschmer müsse jetzt das Vertrauen der Bürgerschaft zurückgewinnen.

Um das zu schaffen, gibt sich der, auf dem alle Erwartungen ruhen, viel Mühe. Seine Taktik: Er setzt – wie so oft – auf Blau; vom Anzug und von der Argumentationsweise her. Seine Skeptiker möchte er abholen und schlägt selber scharfe Töne an.

Genau mit diesen kommt er bei seinem Publikum an: Die überwiegend Schwarzgekleideten klatschen, wenn seine Rede populistische Züge annimmt. Da fordert der Regierungschef eine konsequente Abschiebung. Einfache Lösungen eben, die Anklang finden unter den Anwesenden.

Die volle Bandbreite an Themen

Michael Kretschmer erzählt von einer Freundin, die Bäckermeisterin ist und Angst vor der vielen Bürokratie hat. Von Fördermittelanträgen, die kompliziert zu stellen sind und von Geld, das die Kommunen nun bekommen sollen. Damit trifft er die Zuhörer. Der Ministerpräsident redet von der Aufgabe des Staates, das Vertrauen in die Polizei wiederherzustellen. Er demonstriert Bürgernähe, will Ehrenamt und freiwillige Feuerwehr unterstützen. Er fordert schnelles Internet, überall im ländlichen Raum. Damit sich die Situation der Kindertagesstätten verbessert, will er Fragebögen verteilen. Michael Kretschmer bringt die volle Bandbreite an Themen.

Er scheint dabei mit den Anwesenden auf einer Linie zu sein. „Kretschmer erkennt die Dinge“, sagt Bautzens Vizelandrat Udo Witschas (CDU). „Er redet nicht drumrum“, freut sich Parteikollegin Anna Stübner. Insbesondere „das mit den Ausländern“ habe er gut formuliert, meint die Kubschützerin. Bürgermeister Ralf Rother, der aus Wilsdruff angereist ist, erklärt: „Kretschmer nimmt viele Termine vor Ort wahr und stimmt sich mit der kommunalen Ebene ab.“ CDU-Kreisverbandschef und Landrat Michael Harig urteilt: „Kretschmer spricht den Leuten aus dem Herzen.“ Das ist der allgemeine Tenor an diesem Abend: Die Menschen fühlen sich angehört.

Neugierig auf den neuen Hoffnungsträger

Der geübte Redner wiederum hat es leicht, laute Kritik gibt es nicht. Diejenigen aus der Basis, die gekommen sind, zeigen sich vor allem neugierig gegenüber dem neuen Hoffnungsträger, den viele gar nicht kannten, als er im vergangenen Jahr Ministerpräsident wurde. Beäugt wird er deshalb zuweilen mit Argusaugen; im Saal sind viele verschränkte Arme und Zeigefinger am Kinn zu entdecken, gebannte Blicke.

Deutlich sicherer als bei der Regierungserklärung tritt er an diesem Tag auf und so ist auch das Fazit der Anwesenden: „charismatisch“. Bei den wenigen Jüngeren, aber auch bei den Älteren, wird immer wieder das Alter des 42-Jährigen auf den Tisch gebracht: „jung und dynamisch“, beschreiben ihn nicht wenige. Frischen Wind soll er in die CDU bringen. Gesungen wird deswegen in diesem Jahr nicht die Oberlausitzhymne, sondern eine neue Interpretation des Sachsenlieds. Das Verständnis von modern ist hier, aus etwas Altem etwas neues Altmodisches zu machen. Statt dem König wird nun das Sachsenland gepriesen.

Den Zugang zu den Zuhörern sucht Kretschmer auch durch humoristische Merkelkritik. In den Koalitionsverhandlungen habe er zur Kanzlerin gesagt: „Wir haben den völlig falschen Zugang“. Er meint die vielen Regeln, Bürokratie, Auflagen in der Wirtschaft. „Es ist so: Wenn ich vor der Verhandlung komme, heißt es, es hat noch gar nicht angefangen. Mittendrin heißt es: Sie stören gerade. Danach heißt es: Hätten Sie mal vorher was gesagt.“ Die Leute im Saal lachen – und beißen in ihre herzhaften Fischbrötchen.

zur Startseite