Was Deutsche und Brasilianer verbindet Im Jugendhaus dominieren die Frauen einen Ausscheid im Kartenspiel.

So sehen Siegerinnen im Mau-Mau-Spielen aus: Diana Eggers, Heidi Andrä und Christiane Günther. © privat

Der September steht im Jugendhaus in Naundorf im Zeichen der Wettbewerbe. Bereits ermittelt sind die Sieger im Mau-Mau. Dabei haben die Frauen eindeutig dominiert. Gewonnen hat Heidi Andrä mit 1 250 Punkten vor Diana Eggers (1 125 Punkte) und Christiane Günther (1 080 Punkte). Als Nächstes wird am 24. September ab 17 Uhr das Herbstskatturnier in Naundorf im Jugendhaus ausgetragen. Dazwischen gibt es an diesem Sonnabend in Leisnig in den Räumen am Apianplatz einen Familientag. Dazu werden Eltern mit Kindern ab 15 Uhr erwartet.

Mau-Mau ist übrigens ein Kartenspiel für zwei bis fünf Spieler, bei dem es darum geht, seine Karten möglichst schnell abzulegen. Die Namen und Regeln sind regional leicht unterschiedlich. Das Spiel ist vor allem in Deutschland, Österreich, Südtirol und Brasilien sehr beliebt. (DA/sig)

