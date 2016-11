Was der Tornado stehen ließ, fällt jetzt die Bahn Die Stadt versucht zwar, das Schlimmste zu verhindern. Doch wie der Stadtpark nach dem Gleisumbau aussieht, weiß niemand. Das hat viele Gründe.

zurück Bild 1 von 5 weiter Es ist der Moment, in dem der Baum kippt. Der Arbeiter geht vorsichtshalber auf Abstand. © Klaus-Dieter Brühl Es ist der Moment, in dem der Baum kippt. Der Arbeiter geht vorsichtshalber auf Abstand.

Die Eiche ist gefallen – dahinter der Harvester mit seinem Greifer.

Auch diese Eiche ist gefallen. Jetzt eine kurze Verschnaufpause, dann geht es weiter. Die Arbeiter werden den Stamm zerlegen.

Diese beiden Eichen haben eine grüne Markierung bekommen und dürfen daher stehen bleiben.

Zum Fällen freigegebener und entsprechend markierter Baum am Vereinsgelände der Geflügelzüchter in der Parkstraße.

Es habe ihn jedes Mal fast vom Rad gewippt, wenn er morgens durch den Stadtpark zur Arbeit ins Rathaus geradelt sei und hier und da plötzlich Markierungen und Absteckzeichen waren – ohne dass die Stadt davon etwas wusste. Großenhains Mann fürs Grün leidet. Denn sein Baby leidet. Der Stadtpark war für ihn immer ein besonderer Ort. Über den hat er seine Diplom-Arbeit geschrieben, er hat ihn neu angelegt und nach der völligen Zerstörung durch den Tornado 2010 noch einmal aufgebaut. Jetzt fällt die Deutsche Bahn AG ausgerechnet die letzten alten Eichen am Gleisdamm, die dem Tornado entgangen waren, weil sie etwas geschützt hinter dem Damm standen. Teilweise sind das bis zu hundert Jahre alte Bäume, die nach der Naturkatastrophe gestutzt wurden und neu austrieben. Nun kommt die Bahn mit Kettensägen und dem Harvester. Wie viele Bäume gefällt werden, um das Gleis für die Schnellstrecke nach Berlin zu begradigen, weiß auch Matthias Schmieder nicht.

Diskussion um jeden Baum

Schon das sei eigentlich ein Unding, erklärt er. Wenn eine Baumaßnahme beginnt, muss klar sein, was wird wo gefällt und was wird dafür wo neu gepflanzt. Nicht bei der Bahn. Die erklärte den staunenden Großenhainern bei der Einwohnerversammlung letzten Freitag, es gebe – wie in wichtigen anderen Punkten – noch keine Ausführungsplanung. Sprich, das Eisenbahnbundesamt hat die Großbaumaßnahme als solche genehmigt, doch wie die Details ausfallen, da muss die Stadt dranbleiben. „Und das ist verdammt zäh“, so Schmieder. Schon nach den ersten zwei Vor-Ort-Gesprächen zu Baumfällungen, Baustraßen und Materialplätzen war Schmieder klar, die Leute, mit denen er gesprochen hatte, waren letztlich nicht diejenigen, die die Markierungen anbrachten. Die Kommunikation im Staatskonzern Bahn ist offenbar so unübersichtlich, dass deren Großenhain-Ansprechpartner Klaus Riedel zur Einwohnerversammlung mehrfach einräumte, man müsse im eigenen Haus besser miteinander reden. Wie weit das hilft, wird man sehen.

Matthias Schmieder ist seitdem dabei, jeden möglichen Baum zu retten. So wie die alte Eiche auf der Hillerwiese, die für ein Materiallager weichen sollte. „Das kommt gar nicht infrage“, so die erste Reaktion des Rathauses. Nun wird zehn Meter Abstand um den ehrwürdigen alten Baum gehalten und dafür mehr Wiese in Anspruch genommen. Ähnlich an der alten Faustballbaracke. Dann soll doch lieber ein junger Baum aus der Lindenreihe weg, statt ein alter unersetzbarer Baum. Die Bahn wollte sogar die komplette Platanenreihe an der Pollmerallee fällen! Auch in dem Fall hat Schmieder noch ein Stück Fläche freigegeben, statt die Bäume zu opfern. Weg soll nun nur eine als Zufahrt zur Wiese.

Was ersetzt alte Eichen angemessen?

Es wird gefeilscht und manchmal wohl ein bisschen gedroht. Denn die Bahn muss für jeden gefällten Baum entsprechenden Ersatz bringen. Diese Bilanz will die Bahn natürlich auch gering halten, so Klaus Riedel. Wie der Ersatz aussieht – der Leser ahnt es an dieser Stelle – weiß noch kein Mensch. Es wird ein Ökokonto erstellt, auf dem die gefällten Bäume nach Art und Alter bewertet und registriert werden. Eine Garantie steckt darin nicht automatisch. Denn es wird immer nur über Flächen gesprochen – im Gegensatz für den Privatmann, der für einen einzelnen Baum eine Fällgenehmigung braucht. Bei der Bahn geht die Rechnung anders: So und so viel Ökopunkte entsprechen einer so und so großen Aufforstungsfläche. Kein Wunder, dass Matthias Schmieder nach seinen ersten Erfahrungen deshalb skeptisch ist. „Wir werden aufpassen“, sagt er, „nicht, dass die auf die Idee kommen, uns eine Reihe Pappeln nachzupflanzen. Da machen wir nicht mit“, kündigt Matthias Schmieder an.

Dass die Großenhainer ein recht streitbarer Partner sind, gab Klaus Riedel auch schon bei eben jener Einwohnerversammlung im Alberttreff zu. Ob Lärmschutzwand oder Bäume – die Stadt ringt hinter den Kulissen unvermindert weiter mit der Bahn. So wollte die Bahn AG die Ausgleichspflanzungen zum Beispiel auch an den Bäckerwiesen beziehungsweise hinter dem Teich am Pavillon vornehmen. Keine Option kontert die Stadt. Sie will einen gleichwertigen Grüngürtel am neuen Gleis. Unterstützung dürfte sie dabei vom Denkmalschutz bekommen, denn die Stadt ist geschützt. Nun scheint es nur noch auf die Großenhainer selbst anzukommen. An ihnen liegt es auch, ob der Stadtpark diese Großbaustelle halbwegs unbeschadet übersteht oder nicht. Denn die Stadt muss, wenn Park- und Auenstraße gesperrt sind, eine Zufahrt von den Bäckerwiesen anlegen. Die ist nur für notwenige Fahrten im Sportbetrieb und die Kleingärtner gedacht, die schlecht laufen können oder mal etwas transportieren müssen. Alle anderen sollten laufen. Zumal die Zufahrt über die Pollmerallee offenbleibt. Das Stück von der Mücke dürfte man schaffen.

Ansprechpartner für Probleme ist Klaus Riedel, DB Netz AG, Telefon: 0351 46125150.

