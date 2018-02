Was der Theaterstreit den Landkreis kostet Beide Gerichtsverfahren mit dem Architektenbüro Just sind beendet. Der Landkreis zahlt über 300 000 Euro extra.

So unversöhnlich wie diese Schauspieler standen sich das Zittauer Theater und das beauftragte Architekturbüro Just sechs Jahre lang in Gerichtssälen gegenüber. Nach vielen Runden ist der Streit beendet und das Theater bzw. der hinter ihm stehende Landkreis blutet. © Archivfoto: Daniel Schäfer

Zittau/Görlitz. Zwei seit Jahren zwischen dem Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz/Zittau und der Just Projekt GmbH, einem Zittauer Architekturbüro, geführte gerichtliche Auseinandersetzungen sind in den vergangenen Wochen zu Ende gegangen. In beiden Fällen muss das Theater, beziehungsweise der Landkreis Görlitz als Hauptgesellschafter des Theaters, erhebliche Geldbeträge an die Firma von Geschäftsführer Harald Just, an Anwälte, Gutachter und das Gericht zahlen. Am Ende der sechs Jahre währenden Gerichtsstreitigkeiten sind es wohl über 300 000 Euro mehr als die ursprünglich von Just geforderten insgesamt 563 000 Euro. Dabei hat das Theater noch nicht alle Zahlen offengelegt.

Wie ist der Streit um das Honorar für den Theaterumbau ausgegangen?

Mit einem Vergleich, der die Ursprungsforderung des Architekten beinhaltet. Im „großen Theaterstreit“ seit Dezember 2012 ging es um den 2009/10 für gut acht Millinonen Euro realisierten Umbau und die Modernisierung des Zittauer Theaters. Justs Firma als Generalplaner dafür (inklusive mehrerer beauftragter Fachplaner) hatte gut 1,3 Millionen Euro Architektenhonorar erhalten, aber weitere 550 000 Euro aus der Schlussrechnung gefordert. Das Theater wollte nicht zahlen, Just zog vor Gericht. Die Rechtsanwälte des Theaters zogen alle Register: Beschwerden, Befangenheitsanträge gegen den vom Gericht beauftragten Gutachter, drei auf Kosten des Theaters erstellte Gegengutachten. Aber alles half nichts. Nachdem der Gerichtsgutachter festgestellt hatte, dass die Rechnung der Just Projekt GmbH sogar zu niedrig ausgefallen sei, verurteilte das Landgericht das Theater im März 2017 zu einer Zahlung von rund 680 000 Euro, nebst Zinsen. Das Theater zog vor das Oberlandesgericht (OLG). Das ließ aber offensichtlich erkennen, dass es der Forderung des Theaters nach Abweisung der Klage nicht folgen würde und schlug als Vergleich jene 550 000 Euro vor, die das Architekturbüro ursprünglich gefordert hatte. Letztlich einigten sich beide Seiten auf einen Zinssatz von sechs Prozent (statt acht oder neun Prozent) und eine Teilung der Gerichtskosten.

Hatte der Architekt auch im Streit um die Waldbühne Jonsdorf Erfolg?

Im „kleinen Theaterstreit“ um einen nie gebauten, aber geplanten Biergarten an der Waldbühne Jonsdorf war die Niederlage des Theaters noch gravierender. Hier hatte Theater-Geschäftsführer Caspar Sawade behauptet, nie einen solchen Auftrag an die Just Projekt GmbH erteilt zu haben, sondern nur einen Schuppen umsetzen zu wollen. Das Theater scheiterte mit dieser Argumentation vor dem Landgericht und wurde zu einer Zahlung von rund 13 000 Euro nebst Zinsen verurteilt, nachdem ein Gutachter diese Summe – unwesentlich geringer als der von Just geforderte Geldbetrag – als angemessen berechnet hatte. Das Theater zog weiter vor das OLG und dort am 11. Januar 2018 die Berufung zurück, nachdem die Richter unmissverständlich klarmachten, dass sie keine Aussicht auf Erfolg hat. Laut Harald Just hatten die OLG-Richter auf den unterschriebenen Architektenvertrag, den unterzeichneten Bauantrag, die mängelfreie Baugenehmigung, bestätigte Stundenlohnnachweise und Zahlungsvereinbarungen verwiesen und die Behauptung von Sawade, sich nicht an einen Auftrag erinnern zu können, zurückgewiesen.

Was sagt Architekt Harald Just zum Ausgang beider Verfahren?

Der Architekt will nach dem langen Gerichtsstreit, der unglaublich viel Aufwand mit sich gebracht habe, keine Emotionen preisgeben. Er sagt: „Nach insgesamt elf Gutachten zuzüglich der gerichtlichen Befragung des Gutachters, nach Befangenheitsanträgen gegen den Gutachter, nach Beschwerden gegen das Landgericht Görlitz und das Oberlandesgericht Dresden, haben wir unsere Forderungen zu hundert Prozent für das Theater und zu 95 Prozent für die Waldbühne durchgesetzt.“ Das alles habe viel Zeit und auch Geld gekostet.

Was sagt der Landkreis/das Theater zum Ausgang beider Verfahren?

Dezernent Thomas Gampe, für die Finanzverwaltung und Beteiligungen des Landkreises (u. a. auch die Gerhart-Hauptmann-Theater GmbH) zuständig, stand für ein SZ-Gespräch gemeinsam mit Harald Just nicht zur Verfügung. Auf schriftliche Fragen der SZ gab es eine mit Theater-Geschäftsführer Caspar Sawade abgestimmte Antwort: Der Vergleich mit der Just-Projekt GmbH für den Umbau/die Sanierung des Theaters sei geschlossen worden, da dieser am wirtschaftlich sinnvollsten für das Theater in seiner zukünftigen Ausrichtung sei. In Sachen Waldbühne habe das OLG eine gänzlich andere Bewertung vorgenommen als das Landgericht. Vor diesem Hintergrund sei eine Weiterführung des Rechtsstreites nicht zielführend erschienen.

Was kosten die langen Streitigkeiten den Landkreis am Ende?

Der Landkreis als Hauptgesellschafter des Theaters übernimmt, wie bei der Fusion der Theatergesellschaften Görlitz und Zittau beschlossen, alle Kosten – bezahlt also die Hauptforderungen von 550 000 und 13 000 Euro sowie alle Kosten, die dem Theater für die Gerichtsverfahren entstanden sind. Harald Just schätzt, dass es sich dabei um insgesamt rund 400 000 Euro handelt. Diese Zusatzkosten für das Theater setzen sich zusammen aus Zinsen auf die Hauptforderung (nach SZ-Recherchen Theater rund 215 000 Euro/Waldbühne rund 8 000 Euro), den Gerichtskosten inklusive der gerichtlich bestellten Gutachterkosten (Theater 18 000 Euro/Waldbühne 9 000 Euro) sowie Kosten für die Anwälte und in Auftrag gegebenen Gegengutachten. Hierfür bleibt das Theater die Informationen schuldig. Überhaupt sahen sich das Theater und der Landkreis nicht in der Lage, dazu konkrete, am 7. Februar gestellte Fragen der SZ zu beantworten, obwohl ein Großteil der Kosten lange angefallen und abgerechnet sein dürfte.

Die Anwaltskosten den Waldbühnenstreit betreffend dürften nach SZ-Informationen rund 13 000 Euro betragen, für den Theaterumbau deutlich mehr. Am Ende hat der Landkreis Kosten von, grob geschätzt, von 300 000 Euro (233 000 Euro plus Anwaltskosten plus Gutachterkosten) im Theaterstreit verursacht, um eine Forderung von 550 000 Euro abzuwenden – und ist gescheitert. Im Fall Waldbühne ist das Verhältnis nahezu unglaublich: Hier hat der Landreis rund 35 000 Euro (30 000 Euro plus Gutachterkosten) aufgewendet, um eine 13 000-Euro-Forderung abzuwehren – und ist gescheitert.

War das Verhalten des Theaters/des Landkreises alternativlos?

Nein. Natürlich ist der Landkreis, im konkreten Fall das Theater, angehalten, Rechnungen auf deren Richtigkeit zu prüfen und gegen falsche oder zu hohe vorzugehen. Schließlich handelt es sich um Steuergeld. Einen solchen Streit kann man im Vorfeld aber vermeiden, zum Beispiel indem man einen Gutachter, auf den sich beide Parteien einigen, beauftragt, die Rechnungen des Architekten zu prüfen oder gar nach dessen Zuarbeit zu erstellen. Außerdem gab es während der Verfahren mehrfach die Chance, auf Vergleichsvorschläge des Gerichts einzugehen oder auch selbst akzeptierbare zu unterbreiten und so die Extrakosten deutlich zu senken.

