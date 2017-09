Was der starke Euro für Deutschland bedeutet Von der Kursentwicklung profitieren vor allem Verbraucher. Doch es gibt auch Schattenseiten.

Der Euro steigt. Das liegt zum einen an der guten Wirtschaftslage im Euro-Raum – zum anderen aber auch an den USA. © dpa

Selbst Mario Draghi macht sich allmählich Sorgen. Dabei ist der Wechselkurs für die Europäische Zentralbank (EZB) und ihren Präsidenten eigentlich kein Thema. „Wir kommentieren den Wechselkurs nicht“, sagt der Italiener auf entsprechende Fragen immer wieder. Vergangene Woche aber war das anders. „Die jüngste Volatilität des Wechselkurses stellt eine Quelle der Unsicherheit dar, die Überwachung erfordert“. Wobei der Euro seit Jahresanfang nicht schwankt, sondern faktisch nur eine Richtung kennt: Nach oben. Um rund 15 Prozent ist er seitdem geklettert, am Freitag auf fast 1,21 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2015. Draghi sorgt das vor allem, weil dadurch die Exporte teurer und die Importe billiger werden. Das eine könnte das Wachstum bremsen, das andere die Inflation, die ohnehin mit zuletzt 1,5 Prozent deutlich vom EZB-Ziel von knapp zwei Prozent entfernt ist.

Im Dezember vergangenen Jahres war der Euro auf unter 1,04 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Und nicht wenige Volkswirte sagten die Parität zur US-Währung voraus, also die Situation, in der ein Euro für einen Dollar zu haben wäre.

Dollar leidet unter Trump

Damals hatte etwa die Commerzbank für Ende 2017 einen Kurs von höchstens 1,04 Dollar prognostiziert. Und noch im Juni betonte Ulrich Kater, Chef-Volkswirt der Deka-Bank, die EZB bleibe der Garant für einen schwachen Euro, weil sie nur sehr langsam aus ihrer lockeren Geldpolitik aussteigen werde. Das hat Draghi zwar nun erneut bestätigt. Den Euro haben seine Worte trotzdem nicht gebremst. Die Commerzbanker haben ihre Prognose längst revidiert – auf 1,19 Dollar zum Jahresende.

Freuen können sich derzeit vor allem Urlauber, die in die USA reisen oder in andere Länder, in denen mit Dollar bezahlt wird. Die Trips werden deutlich günstiger als noch im Frühjahr. Und auch Autofahrer können sich entspannt zurücklehnen. Denn Öl wird in Dollar bezahlt, der Sprit an der Tankstelle also tendenziell billiger. Das gilt auch für Heizöl.

Die Gründe für den überraschenden Aufschwung der europäischen Währung sehen Volkswirte zum einen in der guten Entwicklung der Wirtschaft in Euro. Jörg Zeuner, Chef-Volkswirt der staatlichen Förderbank KfW, hat gerade die Prognose für das Wachstum in der Euro-Zone für das laufende Jahr von 1,8 auf 2,2 Prozent angehoben. „Damit wäre 2017 für die Euro-Zone das wirtschaftlich erfolgreichste der zurückliegenden zehn Jahre“. Auch für 2018 erwartet er 2,0 Prozent. „Das Wachstum erstreckt sich auf alle Länder des Euro-Raums. Wir kehren allmählich zur Normalität zurück“. Auch die EZB ist zuversichtlich und rechnet mit ähnlichen Raten. Die gute Konjunktur verleiht dem Euro Rückenwind. Der resultiert auch aus der Tatsache, dass rechte und rechtspopulistische Parteien im Frühjahr bei den Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich deutlich schlechter angeschnitten haben als befürchtet.

Die überraschende Euro-Stärke ist allerdings vor allem eine Dollar-Schwäche, derzeit noch verstärkt durch die verheerenden Hurrikans, die in der Karibik wüten und auf Florida zurasen. In erster Line aber liegt die Verantwortung bei US-Präsident Donald Trump. „Der Dollar leidet vor allem unter dem politischen Durcheinander in Washington“, sagt Christoph Balz von der Commerzbank. Keines seiner vollmundigen Versprechen hat Trump bisher eingelöst. Von einem „Trump-Boom“ ist längst keine Rede mehr. Mit Mühe und Not hat er gerade einen Zahlungsausfall des Staates und einen Stillstand der Bundesverwaltung verhindert. Eine tragfähige Lösung für den US-Haushalt fehlt aber immer noch. „Der Dollar dürfte sich erst erholen, wenn gegen Jahresende klar wird, dass die US-Notenbank Fed an ihrem Zinserhöhungskurs festhält“, sagt Balz.

Exportbranche ist gelassen

US-Institute in Deutschland sehen dies ähnlich. Nach Ansicht von Hans Redeker vom Ableger der US-Investmentbank Morgan Stanley in Frankfurt, wird der Euro bis Frühjahr 2018 auf 1,25 Dollar steigen. Die Wahrnehmung der Euro-Zone an den Kapitalmärkten habe sich grundlegend geändert. Die Euro-Stärke spiegele die Stärke der europäischen Wirtschaft wider. „Spanien ist ein kleines Deutschland geworden“, umschreibt der Währungsexperte die Erholung der Wirtschaft im Euro-Raum. Deutschen Unternehmen macht der Euro mit Blick auf ihre Exporte offensichtlich noch keine Sorgen. Ohnehin gehen rund 60 Prozent der Ausfuhren in den Euro-Raum. Dort spielen Währungsveränderungen keine Rolle. Im Juli lagen die Exporte acht Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Das Münchner Ifo-Institut erwartet in diesem Jahr – wie schon 2016 – trotz des erstarkten Euro für Deutschland den weltweit größten Überschuss in der Leistungsbilanz. 257 Milliarden Euro oder 285 Milliarden Dollar sollen es sein. Das lasse sich vor allem auf den Warenhandel zurückführen. Allein dort sei im ersten Halbjahr aus Exporten und Importen ein Überschuss von 134 Milliarden Euro erzielt worden – trotz des erstarkten Euro, der ja nicht nur gegenüber dem Dollar zugelegt hat.

