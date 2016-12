Was der Fahrplanwechsel für Kunden bedeutet An diesem Sonntag ändert sich im VVO-Gebiet nicht nur der Fahrplan. Für die Kunden gibt es diesmal nur gute Nachrichten.

Beim diesjährigen Fahrplanwechsel bleiben die Preise im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) stabil. „Weil Kraftstoff günstig ist, müssen die Unternehmen die Preise nicht erhöhen“, sagt VVO-Sprecher Christian Schlemper. Zum 1. August 2017 müssen sich Fahrgäste aber auf höhere Preise einstellen. Welche Fahrkarten dann wie viel mehr kosten, steht noch nicht fest.

Des Weiteren verbessern sich im VVO die Konditionen für Kinder und Jugendliche. Bislang fahren Kinder kostenlos, die jünger als sechs Jahre sind. Künftig fahren alle Kinder bis zum Tag ihrer Einschulung gratis, unabhängig von ihrem Geburtstag. Zum ermäßigten Preis können Jugendliche bis zu ihrem 15. Geburtstag fahren, erst dann gilt auch für sie der volle Fahrpreis.

Im Osterzgebirge fährt ab 2017 die RVD-Buslinie 398 siebenmal täglich zwischen Teplice und Altenberg. Für die Weiterfahrt mit der Linie 360 nach Dippoldiswalde und Dresden müssen die Fahrgäste dann nicht mehr umsteigen. Das neue Fahrplanbuch fasst auch alle wichtigen Änderungen auf den Freitaler Buslinien C und D und in der Weißeritzregion zusammen. Diese gelten schon seit Schuljahresbeginn.

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen im Bürgerlichen Gesetzbuch ändert der VVO seine Umtausch-Regelung. Bisher war es so, dass VVO-Kunden nach einer Preiserhöhung bereits gekaufte Fahrscheine nur fünf Monate lang umtauschen konnten. Künftig haben sie dafür bis zu drei Jahre die Chance. „Wenn Fahrpreise erhöht werden, sind Fahrscheine nicht mehr gültig, die zuvor günstiger gekauft wurden“, so Schlemper. Fahrgäste müssen die Fahrscheine dann umtauschen und den Differenzbetrag bezahlen. Dafür haben sie nun mehr Zeit.

Zudem wird die Bezeichnung für die Züge angeglichen. Bisher ist üblich, dass die Züge nach ihren Betreibern benannt werden, also etwa TLX für den Trilex oder SB für die Städtebahn Sachsen. Ab Sonntag werden im VVO nur noch die bekannten Bezeichnungen der Deutschen Bahn verwendet, also RB für Regionalbahn (Züge, die an jedem Bahnhof halten) und RE für Regionalexpress – das sind die Züge mit weniger Stopps.

Weitere Infos unter www.vvo-online.de

