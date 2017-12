Was der Dippser Weihnachtsmarkt bietet Dieses Jahr gab es turbulente Diskussionen um den Markt. Nun startet ein kurzes, aber reichhaltiges Programm.

zurück Bild 1 von 4 weiter Ivonne Groß aus Staßfurt baut auf dem Dippser Markt ihren Stand auf, an dem man später Plasteenten angeln und damit etwas gewinnen kann. Daneben hat sie noch einen Wagen, an dem es Kräppelchen gibt. Ihr Schaustellerbetrieb war vergangenes Jahr zur Weihnachtszeit schon in Dippoldiswalde. © Egbert Kamprath Ivonne Groß aus Staßfurt baut auf dem Dippser Markt ihren Stand auf, an dem man später Plasteenten angeln und damit etwas gewinnen kann. Daneben hat sie noch einen Wagen, an dem es Kräppelchen gibt. Ihr Schaustellerbetrieb war vergangenes Jahr zur Weihnachtszeit schon in Dippoldiswalde.

Meisterhaft gebacken: Die Bäcker aus der Innung Sächsische Schweiz-Osterzgebirge laden am Sonnabend wieder zu ihrer jährlichen Stollenverkostung.

Neue Lieder zur Weihnachtszeit: Bei ihrem Auftritt am Sonnabend wollen die 50 Sänger des Dippser Friedrich-Silcher-Chores, hier bei einem Konzert 2016, die Besucher zum Mitsingen bewegen.

Dippser Romantik: Der Dippser Markt im Lichterglanz mit Rathaus und Stadtkirche bietet für sich alleine schon einen romantischen Anblick. Es lohnt sich, ihn in Ruhe zu genießen.

Dippoldiswalde. Die Buden stehen schon, das Programm ist auch festgeklopft. Obwohl es hinter den Kulissen in diesem Jahr viel Gezerre um das Marktgeschehen in Dippoldiswalde gab, beginnt am Freitag der diesjährige Weihnachtsmarkt. Er dauert dann bis Dienstag. Die Stadt hat sich aus der Verantwortung für den Markt aus Geldmangel zurückgezogen. Den Hut dafür hat sich nun der Verein Kulturraum- und Brauchtumspflege mit seinem Vorsitzenden Dirk Massi aufgesetzt. Für wen bietet er etwas an?

Für die Kinder: Basteln, Karussell und Programm





Die Kleinsten gehören zum Stammpublikum auf dem Weihnachtsmarkt. Sie konsumieren auf dem Dippser Markt aber nicht nur, sie sind auch wesentlicher Bestandteil des Programmangebots. Ivonne Groß, die mit ihrem Mann einen Schaustellerbetrieb in Staßfurt betreibt, ist seit Dienstag mit dem Aufbau befasst. „Wir haben das Entenangeln und für die Kleinen kommt noch das Kinderkarussell“, sagt sie.

Am Wochenende bastelt der Verein „Kinder in ihrer Freizeit“ am Sonnabend und Sonntag in den Ladenräumen am Markt 23. Selbst aktiv werden die Kinder am Montag und Dienstag. Dann treten die Kinder aus den Kindergärten „Märchenland“ in Dippoldiswalde, „Sonnenschein“ in Reinholdshain, „Spatzennest“ in Oberhäslich und „Zwergenland“ in Reinholdshain jeweils mit ihrem Weihnachtsprogramm auf dem Dippser Markt auf. Für die Kinder werden das dann spannende Momente, für Eltern und Großeltern ist es immer ein schönes Erlebnis, ihren Nachwuchs bei einem öffentlichen Auftritt zu erleben.

Für die Musikfreunde: Der Silcher-Chor ist ein fester Programmpunkt





Ein Weihnachtsmarkt ohne Musik ist nicht vorstellbar. Zur Eröffnung am Freitag spielt das Blechbläserduo Andreas Exner mit der Posaune und Hans-Jürgen Krischker mit der Trompete Weihnachtslieder. Am Sonnabend tritt der Friedrich-Silcher-Chor um 16 Uhr auf, und am Sonntag spielen erst das Duo Canzone aus Teplice und anschließend Eckart Böhm an der Gitarre und Michael Falkenhain am Bass. Die beiden treten sonst zusammen mit Werner Buchauer als „Weltklasse Drei“ auf. Da der Dritte verhindert ist, gastieren sie eben als „Weltklasse Zwei“.

Für Leckermäuler: Bäcker bringen ihre Stollen zur Verkostung





Ein Höhepunkt des Marktprogramms ist wieder die Stollenverkostung der Bäckerinnung Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Sonnabend. André Bernatzky, Chef der Bäckerakademie in Dresden, nimmt sich die Stollen der teilnehmenden Bäcker vor und prüft sie auf ihre Qualität, guckt sich an, ob die Rosinen gleichmäßig verteilt sind, ob die Bräunung stimmt und macht auch einen Geschmackstest. Beginn der Verkostung ist um 15 Uhr. Anschließend können die Besucher die Probestollen auch selbst kosten. Dabei sammeln die Bäcker Spenden für den Kinderschutzbund. Das Programm, das Dirk Massi und sein Verein auf die Beine gestellt haben, ist kürzer als die vergangenen Jahre, braucht sich aber nicht zu verstecken.

zur Startseite