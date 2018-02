Was der Bundesrat auf den Weg brachte Die Länder leiteten ein Verfahren zur finanziellen Trockenlegung der NPD ein. Aber auch zu vielen anderen Themen brachte der Bundesrat Initiativen auf den Weg.

Die Bundesländer beschlossen einstimmig, beim Bundesverfassungsgericht einen Ausschluss der rechtsextremistischen Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung zu beantragen. © dpa

Berlin. Der Umgang mit der NPD hat am Freitag im Bundesrat im Zentrum gestanden - doch auch andere Themen spielten eine Rolle:

NPD

Die Bundesländer beschlossen einstimmig, beim Bundesverfassungsgericht einen Ausschluss der rechtsextremistischen Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung zu beantragen. Die Verfassungsrichter hatten ein NPD-Verbotsantrag des Bundesrats vor einem Jahr abgewiesen, aber auf diese Möglichkeit hingewiesen.

WINDKRAFT I

Bei Windkraftanlagen privilegiert das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Bürger-Energiegesellschaften - diese gewannen fast alle Ausschreibungen, besonders Projektierer, die als Dienstleister neuer Bürgergesellschaften auftraten. Nun sollen Sonderregeln für diese Gesellschaften 2018 und im ersten Halbjahr 2019 ausgesetzt und das Fördervolumen vorübergehend schrittweise erhöht werden. Der Gesetzentwurf der Länder wurde in den Bundestag eingebracht.

WINDKRAFT II

Niedersachsen möchte das Ausschreibungsvolumen für Windanlagen an Land einmalig für das Jahr 2018 um 2000 Megawatt erhöhen. Ein Antrag zur Änderung des EEG wird nun weiter beraten.

DDR-UNRECHT

Anträge auf Rehabilitierung von staatlichem Unrecht in der DDR sind derzeit nur bis 31. Dezember 2019 möglich, Anträge auf Folgeleistungen bis 31. Dezember 2020. In einer Entschließung fordert der Bundesrat, dass Opfer politischer Verfolgung in der DDR zeitlich unbegrenzt solche Anträge stellen können.

HARTZ IV

Der Bundesrat möchte die Verfahren der Sozialgerichte beschleunigen, um insbesondere die hohen Fallzahlen bei den Hartz-IV-Klagen schneller abzubauen. Nun muss die Bundesregierung zu dem entsprechenden Gesetzentwurf Stellung nehmen - dann geht er in den Bundestag.

JOBCENTER

Weiter beraten wird ein Antrag Thüringens, Berlins, Brandenburgs, Bremens und von Rheinland-Pfalz mit dem Ziel, dass der Bund Jobcentern mehr Geld zur Bewältigung ihrer Aufgaben und für Personal zur Verfügung stellt. Heute werden große Beträge, die eigentlich für Instrumente für die Vermittlung von Arbeitslosen gedacht sind, für Personalkosten umgeschichtet.

GLYPHOSAT

Das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel soll nach dem Willen von Thüringen und Bremen nur noch eingeschränkt verwendet werden. Nicht mehr verwendet werden soll es im Haus- und Kleingartenbereich, an öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten und bei der Vorerntebehandlung. Die Beratungen zu dem Anliegen gehen weiter.

TIERMAST

Der umstrittene Antibiotika-Einsatz in der Tiermast wird weiter beschränkt. Der Bundesrat stimmte einem von der Bundesregierung vorgesehenen Verbot zu, besonders wichtige Wirkstoffe bei Rindern, Schweinen, Puten und Hühnern umzuwidmen - also auch für andere Krankheiten oder Tiere anzuwenden, als in der Zulassung bestimmt. Möglich sein soll dies nur noch, „soweit im Einzelfall die notwendige arzneiliche Versorgung der Tiere ernstlich gefährdet ist“. (dpa)

