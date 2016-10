Was den Deutschen wichtig ist In Bürgerdialogen, im Internet oder per Post hat die Regierung Menschen gefragt, was sie sich unter einer guten Lebensqualität vorstellen. Die Politik will auf die Antworten reagieren.

August 2015: Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich in Duisburg mit Teilnehmern des Bürgerdialogs unter dem Motto „Gut leben in Deutschland“ © picture alliance / dpa

Die Bundesregierung hat sich besorgt über die drastische Zunahme von Hasskriminalität und strafbaren „Hasspostings“ im Internet geäußert. So sei die Zahl der Fälle von Hasskriminalität – Straftaten, die sich etwa gegen politische Einstellungen, Nationalitäten, Hautfarben oder Religionen richten - 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 77 Prozent auf 10 373 Fälle gestiegen. So steht es im Bericht zum Bürgerdialog „Gutes Leben in Deutschland“ – ein Negativrekord seit Beginn der Statistik im Jahr 2001.

In dem Bericht wird die Diskrepanz hervorgehoben zwischen den Entwicklungen und einem der wichtigsten Wünsche, die sich im Bürgerdialog zeigten: Dies sei Toleranz und ein rücksichtsvoller Umgang miteinander. Als Reaktion auf die Sorgen der Bürger versichert die Regierung in dem Papier, man gehe „gegen diese besorgniserregenden Entwicklungen mit aller Entschlossenheit vor“. Die Bürger hätten in der Umfrage – zu deren Zeitpunkt die Flüchtlingsdebatte im vergangenen Jahr schon weitgehend im Gange war – auch „ihre Sorge bezüglich der Zunahme rechtsextremistischer Gewalt und rechtsradikalen Terrors“ betont. „In dieser Entwicklung sahen sie eine große Gefahr für den Rechtsstaat, die es dringend abzuwehren gilt“, heißt es in dem Papier.

Die Bundesregierung hatte die Bürger von April bis Oktober 2015 in einem Bürgerdialog zum Thema Lebensqualität befragt. Rund 16 000 Menschen beteiligten sich online, per Post oder nahmen an den etwa 200 Foren teil, bei denen Regierungsmitglieder und auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Dialog suchten. Bürger konnten auch auf der Website gut-leben-in-deutschland.de mitwirken. Die Bundesregierung will aus den Erkenntnissen, die der Bericht festhält, Handlungshinweise für ihre Regierungsarbeit ableiten.

Laut dem Bericht haben sich mehrere besonders wichtige Themen herauskristallisiert. So seien Frieden und Sicherheit die für die Menschen zentralen Voraussetzungen für Lebensqualität. An zweiter Stelle stehe das Thema Lohn und Einkommen – die Menschen wollten gute Arbeit und angemessen bezahlt werden. Hiermit verbunden sei aber auch eine Flexibilität bei der Verfügbarkeit von Zeit wichtig. Zudem hätten die Chancen für eigenverantwortliches Handeln und Entscheiden sowie der Bereich Bildung im Zentrum gestanden. (dpa)

