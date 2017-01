Was den Berg ins Wanken brachte Der Monte dei Paschi di Siena, die älteste Bank der Welt, muss vom Staat gerettet werden – mal wieder.

Untergangsstimmung bei der Monte dei Paschi di Siena in Italien. © reuters

Sie diente einst dem Gemeinwohl – nun soll das Gemeinwohl ihr dienen. Der italienische Staat soll zur Rettung der Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) einspringen. Erneut. Faule Kredite in Höhe von 45,6 Milliarden Euro stehen in den Büchern der ältesten noch operierenden Bank der Welt. Um sich für Ausfälle zu wappnen, fehlt es der Bank jedoch an genügend Eigenkapital. Bekommt sie keine Hilfe, droht ihr nach 545 Jahren die Schließung.

Wie genau die Rettung aussehen soll, ist noch ungewiss. Was in den letzten Tagen des vergangenen Jahres von der EU-Kommission genehmigt wurde, ist lediglich eine kurzfristige Rettung der Bankgeschäfte durch eine Liquiditätsspritze durch den Staat. Alles weitere, nämlich die Frage, ob der italienischen Regierung erlaubt wird, der Bank mit einer vorsorglichen Rekapitalisierung unter die Arme zu greifen, werde derzeit mit den Italienern diskutiert, heißt es aus Brüssel. Denn ob dies mit den EU-Regeln für Staatshilfen in Einklang zu bringen ist, steht noch in den Sternen.

Der Ruf ist hin, das Geld auch

Zwei bis drei Monate soll die genaue Prüfung in Anspruch nehmen. 6,6 Milliarden Euro müsste Italien für die Rettung in die Hand nehmen – davon zwei Milliarden, um die 40 000 Kleinsparer zu entschädigen, die laut EU-Regeln vor dem Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. Ihnen hatte Monte dei Paschi Schrottanleihen aufgeschwatzt.

1472 wurde das Bankhaus in Siena in der Toskana unter dem Namen „Monte Pio“ als ein sogenannter Monte di Pietà (Berg des Erbarmens) gegründet. In dem Leihhaus wurden Kleinkredite gegen Zinsen vergeben, die niedriger waren als sonst üblich. Im Sinne des Gemeinwohls. Seit 1624, als die Statuten geändert und die Bank mit staatlichen Einnahmen aus Weideland der Maremma (Paschi) besichert wurde, trägt sie ihren heutigen Namen: Monte dei Paschi di Siena.

Die Kredite, die dem Haus einst das Ansehen eines guten Samariters einbrachten, sind heute das Problem der Bank. „Il Monte“, wie die Bank intern familiär genannt wird, den Berg, assoziieren die meisten wohl nur noch mit dem Schuldenberg, den die Bank mit sich herumschleppt. Und auch das Bild des frommen Geldhauses kann MPS schon lange nicht mehr bedienen. Vordergründig nicht gewinnorientiert, herrschte doch der Sieneser Klüngel vor: Rote Lokalpolitik, Kirche und Bank arbeiteten profitabel Hand in Hand. Die lokale Stiftung, die lange Träger der Bank war, konnte in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts zwar noch mit bis zu 200 Millionen Euro Ausschüttung jährlich zum Wohle der Stadt beitragen – Krankenhäuser und Verkehrsbetriebe wurden gefördert und der Palio, das berühmte Pferderennen auf der Piazza del Campo, gesponsert. Doch die enge Verzahnung mit der Politik begünstigte eine Kreditvergabe, mit der sich die Sympathie und die Stimmen der Bürger erkauft werden konnten. Die leichtfertige Vergabe von Krediten musste gegenfinanziert werden. Und dabei hatte die Bank kein gutes Händchen. 2005 kaufte MPS für 400 Millionen Euro sogenannte Alexandria-Bonds von der Dresdner Bank, was den Italienern einen Verlust von 220 Millionen Euro eingebracht hat. Um diese in der Bilanz zu verschleiern, schloss MPS ein weiteres verlustreiches Finanzgeschäft ab – diesmal mit der japanischen Bank Nomura. Ein Gegengeschäft, das an italienische Staatsanleihen gebunden war – die kurz darauf allerdings ebenfalls in Schieflage gerieten.

Crash durch Größenwahn

Etwa zur gleichen Zeit ereignete sich der finanzpolitische und moralische Gau für den vordergründig sozial agierenden Monte: Um das Image als Provinzbank der Toskana loszuwerden, wollte man sich mit dem Kauf der venezianischen Bank Antonveneta Geltung verschaffen. 2008 wurde diese für zehn Milliarden Euro der spanischen Bankengruppe Santander abgekauft – diese aber hatte Antonveneta erst ein halbes Jahr zuvor für lediglich 6,6 Milliarden Euro von einer niederländischen Bankengruppe erworben. Eine Preisexplosion, die von den Büchern der Bank in keinem Fall gedeckt war. Das Geschäft flog Anfang 2013 auf – die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs und Selbstbereicherung gegen ehemalige Manager.

Auch der Versuch, den Verlust zu decken, endetet im Debakel: Beim Spekulationsgeschäft „Santorini“ mit der Deutschen Bank, fuhr Monte dei Paschi letztendlich nur weitere Verluste ein – diesmal in Höhe von 720 Millionen Euro. Die Folge: MPS fiel 2012 durch den Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht. Die damalige Regierung unter Mario Monti musste einspringen und der Traditionsbank mit rund vier Milliarden Euro unter die Arme greifen.

In dieser Zeit kommt Alessandro Profumo in das trudelnde Geldhaus. Er soll die Bank retten – und er leistet gute Arbeit: Das Personal wurde von 30 000 Mitarbeitern im Jahr 2013 auf 25 000 im Jahr 2016 abgebaut. Auch die Filialen wurden von 3 000 Filialen, die es 2013 in ganz Italien gab, auf heute noch 2 000 reduziert. Im Februar 2012 kam es zu einer historischen Entscheidung: Die Stiftung, die 51 Prozent der Anteile an der Bank hatte, verzichtete auf ihre Kontrolle und gab ihre Anteile schrittweise ab. 2016 hielt sie symbolische 1,5 Prozent. Einer der größten Anteilseigener ist heute mit vier Prozent der italienische Staat. Durch eine Rettung würde dieser Anteil auf 70 Prozent ansteigen – die drittgrößte Bank Italiens wäre damit de facto verstaatlicht.

Trotz des Wandels konnte Profumo die Stimmung nicht kippen: Die Anleger ziehen ihr Geld ab. Der neue Chef, Marco Morelli, wollte Ende 2016 mit einem neuen Sanierungsplan beruhigen: Rund 2 600 Stellen sollen in den kommenden drei Jahren gestrichen und weitere 500 Filialen geschlossen werden. Damit will er die Bank bis 2019 zu einem Nettogewinn von 1,1 Milliarden Euro führen. Bis dahin muss das Traditionshaus aber überleben.

zur Startseite