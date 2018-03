Was darf die Verwaltung kosten?

„Befinden uns am unteren Ende“ Dass die Stadtverwaltung zu viele Mitarbeiter hat, verneint Dietmar Lissina ausdrücklich gegenüber dem TAGEBLATT. „Wir befinden uns am unteren Ende dessen, was der Gesetzgeber für die Kernverwaltung vorschreibt“, sagt er. Insgesamt werden derzeit etwa 175 Mitarbeiter von der Stadt beschäftigt. Diese wiederum teilen sich in Mitarbeiter der Kernverwaltung und nachgeordneter Bereiche wie etwa Kita-Erzieher, Schwimmhallenangestellte oder Mitarbeiter des Bauhofes auf. „Genau im letzteren Bereich haben wir eine Stelle zu viel pro 1000 Einwohner“, gibt Lissina zu. Das hat für den Hauptamtsleiter mindestens zwei gravierende Gründe: Einerseits hat die Stadt beispielsweise die Betreibung der Eisarena übernommen – muss also Personal dort vorhalten. Ferner beschäftigt Weißwasser hauptamtliche Feuerwehrleute – die teilweise für den Wirtschaftshof arbeiten. „Der Stadtrat hat beispielsweise weiterhin beschlossen, dass wir die Grünpflege in großen Teilen wieder selbst erledigen“, erklärt Dietmar Lissina. Ein zweiter Punkt für gestiegene Personalkosten kommt dazu: Jeder Angestellte der Stadt erhält Tariflohn und nimmt an den Tarifentwicklungen im öffentlichen Dienst teil. „Zum Beispiel wurden die Kita-Erzieher 2015 auf Grund neuer Vorschriften neu eingruppiert“, sagt der Hauptamtsleiter, Was deutliche Mehrkosten für die Stadt verursacht habe. Auf die tarifliche Entwicklung habe die Stadtverwaltung allerdings keinen Einfluss.

Vorschläge der Gutachter Die Experten schlagen nun vor, um den Haushalt der Stadt auszugleichen, die Steuern für Bürger und Gewerbetreibende stark zu erhöhen. „Die Gutachter kennen die Meinung in den Kommunen zu Steuererhöhungen und deren Akzeptanz. Das bedeutet für mich, dass selbst die Gutachter einräumen, dass wir nicht viele Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung haben. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass in der Kernverwaltung nicht zu viel Personal vorhanden ist“, argumentiert Dietmar Lissina. Ohnehin sei es ja auch das Ziel des externen Gutachtens gewesen, einen „Blick von außen“ auf die Verwaltung zu werfen und Vorschläge für die Personalentwicklung zu machen. Eine vernünftige Personalplanung sei aber dringend erforderlich und nötig. Hierfür werden etwa im März mit 17Mitarbeitern der Stadtverwaltung Gespräche in Sachen Übergang in den Ruhestand geführt. „Aufgrund der Möglichkeiten «Rente mit 63» ist es unsicher, wann die vielen Mitarbeiter in dieser Altersgruppe tatsächlich ihren Wechsel vornehmen wollen. Dieser große Generationswechsel hat bei uns seit einiger Zeit eingesetzt, verstärkt sich und läuft noch etwa zehn Jahre“, sagt der Hauptamtsleiter. Besonders schwierig sei es zudem, ausgebildete Mitarbeiter für den gehobenen Verwaltungsdienst zu finden. Hier hatten die Gutachter Kontakt zum sächsischen Innenministerium hergestellt. Das wiederum brachte die Stadt mit der Hochschule in Meißen zusammen. „Wir wollen dort zwei Studenten, die wir nun, und das ist neu, selbst auswählen können, bei ihrem Studium unterstützen und sie nach ihrem Abschluss an uns binden“, so Lissina. Es sei nämlich nicht einfach, Personal mit höherer Verwaltungsausbildung in den ländlichen Raum zu holen. Bislang hätten Städte im ländlichen Bereich kaum Chancen, den Nachwuchs langfristig an sich zu binden. Gerade das sei aber nötig, um künftig effizienter und mit neuen Ideen die Verwaltungsarbeit voranzubringen.

Lässt sich bei den Kosten sparen? Das sei nicht pauschal zu sagen, schätzt der Verwaltungsmitarbeiter ein. Die Gutachter hatten den Auftrag, ein etwa 1,5-faches Konsolidierungsvolumen zu erschließen. „Ziel dabei ist es, dass die Stadträte dann einen Entscheidungsspielraum haben“, erklärt Dietmar Lissina. Grundsätzlich könnten etwa Kindergärten, die derzeit von der Stadt betrieben werden, an freie Träger abgegeben werden. „Aus meiner Sicht wird das aber die Kosten nicht senken. Sie sind dann nur nicht mehr bei Personalausgaben, sondern bei Zuschüssen an die neuen Kita-Träger, also an anderer Stelle im Haushalt wiederzufinden.“ In anderen Städten habe man sich so entschieden und dabei kaum Spareffekte erzielt. Ähnlich sei dies, wenn die Schwimmhalle oder andere Einrichtungen an Dritte abgegeben werden.