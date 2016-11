Was Conchita und Carlos so fabrizieren Wasserschweine sind extrem an ihre Umwelt angepasst. Im Zoo haben sich eine Schweizerin und ein Rückkehrer gefunden.

Noch sind die neugeborenen Wasserschweine klein und süß. In einem Jahr aber sind sie so groß, dass sie den Zoo verlassen müssen. © Christian Juppe

Der Streichelreflex bleibt bei diesen Nagern im Ansatz stecken. Während Meerschweinchen, Hörnchen und Mäuschen voll auf den Niedlichkeitsfaktor setzen, flößen die Capybaras dagegen ordentlich Respekt ein und sind so gar nichts für die gute Stube. Deshalb leben die Südamerikaner in unseren Gefilden auch im Zoo.

Besser bekannt unter dem Namen Wasserschweine bringen die „Tierchen“ immerhin 40 bis 50 Kilo auf die Waage, bei einer Körperlänge von 1,50 Metern. Im Dresdner Zoo wohnen Conchita und Carlos. Seit Kurzem sind sie zu fünft. Was da zwischen dem Elternpaar herumwuselt, ist allerdings doch ziemlich süß. Noch.

Denn der Nachwuchs ist deutlich kleiner und wiegt jeweils nur zwei Kilo, berichtet Thomas Sickert, der Revierleiter für die Huftiere. Um zu sagen, welches Geschlecht die Kleinen haben, sei es noch zu früh. Dass es sich bei den Wasserschweinen um Verwandte der Meerschweinchen handelt, sieht man bei den Neugeborenen ganz gut. Und dass die Capybaras die größten Nager der Welt sind, glaubt man Sickert, wenn man die Erwachsenen beobachtet. Ihren exotischen Namen verdanken die Tiere den Indios, die in den Sumpflandschaften Brasiliens leben. „Herr des Grases“ nennen sie die Vegetarier, die sich so perfekt an ihre Umwelt angepasst haben. Als reine Beutetiere haben sie die Augen an der Seite, um einen besseren Rundumblick zu haben. Ihre Schwimmfähigkeiten sind hervorragend. Die Augen und Ohren können sie dabei verschließen. Zwischen den Zehen der Hinterläufe haben die Wasserschweine sogar ausgeprägte Schwimmhäute. Im Zoo nützt ihnen das zwar nichts, ein Wasserbecken haben sie aber trotzdem.

Die drei Neuen sind der zweite Nachwuchs für Conchita und Carlos. Sie ist eine dreieinhalbjährige Schweizerin, die 2014 nach Sachsen kam. Er ist ein waschechter Dresdner. Eigentlich war Carlos, wie alle Jungtiere, bereits abgegeben. Als der hiesige Zoo aber ein Zuchtmännchen suchte, wurde Carlos aus Schwerin zurückgeholt.

In den ersten Wochen hält sich der Mann des Geheges zurück. „Die Mutter macht alles“, sagt Sickert. Den Pfleger lassen die Riesennager an sich heran, nehmen Futter schon mal aus seiner Hand. Auch gegen eine Streicheleinheit haben sie nichts.

