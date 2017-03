Was bringt die Fusion? Die Gemeinderäte wollen einen Zusammenschluss von Kamenz und Schönteichen prüfen lassen. Einer der gewählten Vertreter meldet sich jetzt zu Wort.

Wird im Rathaus von Kamenz bald auch über die Belange von Schönteichen entschieden? © Matthias Schumann

Die Gemeinde Schönteichen kann sich vorstellen, Kamenz in naher Zukunft zu heiraten. Der Gemeinderat der Gemeinde hat Anfang März mehrheitlich beschlossen, dass ein Zusammenschluss mit Kamenz geprüft werden soll. Der Stadtrat von Kamenz hat sich noch nicht festgelegt, ob er sich das auch vorstellen kann.

Einer der Gemeinderäte von Schönteichen meldete sich nun in einer Presseerklärung zu Wort. Thomas Uslaub (CDU) zeigt dabei eine klare Haltung. „Die Zukunft unserer noch bis vor Kurzem eigenständigen Gemeinden sehe ich nicht in der unwägbaren Selbstständigkeit von Schönteichen, sondern in einer positiven Entwicklung als Ortsteile der Stadt Kamenz.“

Der Vertreter des Gemeinderats verweist auf die Vorteile eines möglichen Zusammenschlusses: „Der Einheitsgemeinde würden jährlich zusätzlich knapp 600 000 Euro Zuweisungen des Freistaates zur Verfügung stehen, abzüglich der erhöhten Kreisumlage in Höhe von etwa 165 000 Euro.“ Es könnten eventuell Bau- und Erschließungsgebiete ausgewiesen werden und Schönteichen könne somit von der guten wirtschaftlichen Entwicklung in Kamenz profitieren. Er gehe davon aus, dass sich die Interessen der Gemeinden und die Mitwirkung der Ortsteile an den Entscheidungen des Stadtrates in einem Eingemeindungsvertrag festschreiben lassen.

Initiative sammelt Unterschriften

Der Gemeinderat warnt gleichzeitig vor möglichen Folgen einer weiteren Eigenständigkeit. Thomas Uslaub geht davon aus, dass die schuldenfreie Gemeinde die Grundsteuer und die Elternbeiträge für die Kitas erhöhen müsse. Abwasserbeiträge müssten sowieso eingeführt werden. Der Erhalt aller Ortsfeuerwehren und aller Kitas müsse zudem geprüft werden.

Die Meinung des CDU-Rats teilen nicht alle Schönteichener. Eine Initiative um die Gemeinderätin der Linken, Elke Altmann, sammelt zurzeit Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Es gebe Alternativen zur Fusion und die Bürger müssten selbst entscheiden, ob sie den Zusammenschluss wollen, heißt es. 200 Unterschriften brauchen die Schönteichener, mindestens 100 wurden bisher gesammelt. (SZ)

