Was braucht es für den Erfolg? Zum Marketingtag in Neustadt bekommen die Zuhörer zwei inspirierende Vorträge. Und noch etwas, was unbezahlbar ist.

Der Unternehmensberater Wolf Hirschmann bei seinem Vortrag in der Neustadthalle. Er ermunterte seine Zuhörer dazu, in ihren Firmen eine Kultur der Neugierde und eine Kultur des Tuns zu etablieren. © Neustadthalle

Manche Erkenntnisse sind nicht ganz neu, aber eine Wiederholung tut manchmal gut, um den Blick zu schärfen. Diesen Eindruck konnten die rund 150 Teilnehmer des 13. Marketingtags in der Neustadthalle bekommen, wo am Mittwochnachmittag ein Unternehmensberater und ein Persönlichkeitstrainer auf der Bühne standen. Während der Coach Cristián Gálvez seinen Schwerpunkt auf Veränderungen und nachhaltiges Wachstum legte, ermunterte Wolf Hirschmann seine Zuhörer, die Kultur in ihren Unternehmen zu verändern.

Zunächst gehe es darum, Fakten zu sammeln und sich Fragen zu stellen. Zum Beispiel: Die einzige Zielgruppe, die wächst, ist hierzulande der Kreis der (vermögenden) Senioren. Oder: Jeder Achte lebt in einer Fernbeziehung. Oder: Im Schnitt verbringt der Deutsche zwei Stunden am Tag online. Wie reagieren darauf die Unternehmen? Was bedeutet das für die Gesellschaft und was für die Wirtschaft? Zahlen, Fakten und Informationen, so Hirschmann, seien allemal brauchbarer als Prognosen. Ob Unternehmer aus diesem Rohmaterial Erfolg produzieren, sei dann schließlich auch eine Frage von Kultur. Neben der Kultur der Neugierde könne eine Kultur des Tuns Firmen entscheidend voranbringen. Damit meinte er alles, was beim Verkaufen hilft. Vor allem Emotionalisierung. „Früher reichte Qualität“, so der Experte. Heute sei das Erlebnis wichtiger. „Was Sie bieten, muss erlebbar sein.“ Selbst der Preis spielt nur eine untergeordnete Rolle. Das Beispiel dafür findet sich gleich im Supermarktregal. Wer Kaffee mit Pads oder Kapseln zubereitet, zahlt gut und gern 60 Euro für ein Kilo. Gewöhnlich verpackt, gibt es den gemahlenen Kaffee in bester Qualität schon für 20 Euro.

Vor allem legte Hirschmann seinen Zuhörern ans Herz, nicht in Produkten zu denken. Was die Kunden erwarten, seien Lösungen. Der Berater erinnerte an das Beispiel einer amerikanischen Studentin, die es früh nur mit Not und Mühe aus den Federn schaffte. Sie entwickelte daraufhin einen wegrollenden Wecker, den man regelrecht durch das Zimmer jagen muss, wenn man nicht nach dem ersten Signal aufsteht. Klingt bemüht, wurde aber millionenfach verkauft und damit ein Erfolg. Ein Erfolgsfaktor ist auch das Netzwerken. Genau das macht für Organisator Udo Preusche, Geschäftsführer der Neustadthalle, die Stärke des Marketingtags aus. Nach den Vorträgen blieb den Gästen genug Zeit, miteinander ungezwungen ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen.

