Was beim Bäumefällen zu beachten ist

Wann ist eine Genehmigung zum Fällen erforderlich?

Nach dem Ausschlussprinzip dürfen solche Bäume ohne Genehmigung gefällt werden, die nicht naturschutzrechtlich geschützt sind. Für den Schutz gibt es mehrere Kriterien, teilt das Umweltamt mit. Nicht einfach gefällt werden dürfen Bäume, die als Naturdenkmal eingestuft sind. Das gilt auch für Bäume, welche viele Höhlen für Kleintiere enthalten oder Streuobstwiesen. Auch die Baumschutzsatzung einer Gemeinde kann besondere Regelungen treffen. Löbau hat seine Satzung, wie viele andere Gemeinden auch, schon 2007 aufgehoben. Es gelten also keine besonderen Bestimmungen. Nicht gefällt werden darf ohne Weiteres außerdem unter anderem in Naturschutzgebieten oder wenn sie als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Tieren dienen, die dem Artenschutz unterliegen. In der Zeit vom 1. März bis zum 30.September darf generell nicht gefällt werden. Grundsätzlich sei es verboten, teilt das Amt mit „wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen“. Jeder Eigentümer eines Baumes muss diese Kriterien vor dem Fällen prüfen. Die Naturschutzbehörde hilft im Zweifel.