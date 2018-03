Was bedeutete der Prager Frühling für die Region?

Die ersten 2 000 Stück von Hartmut Fischers Buch, das 2008 erstmals erschienen ist, sind längst verkauft. Nun gibt es eine neue Auflage passend zum 50. Jahrestag des Prager Frühlings. © Matthias Weber

Herrnhut. Hartmut Fischer aus Herrnhut hat zu den Auswirkungen des Prager Frühlings in der Oberlausitz recherchiert – mit verblüffenden Ergebnissen. Das Ergebnis ist das Buch „Panzer in unseren Wäldern“. Am Montag, ab 19 Uhr. findet ein Vortrag und ein anschließendes Gespräch zu den Geschehnissen in und um Herrnhut im Zusammenhang mit der Niederschlagung des „Prager Frühlings“ 1968 statt. Der Eintritt zu der Veranstaltung im Mehrzweckraum der Förderschule am Zinzendorfplatz ist frei.

