Was bedeutet Melanias weißer Anzug?

First Lady Melania Trump kommt zur Rede „Zur Lage der Nation“ ihres Mannes Donald im weißen Hosenanzug. © J. Scott Applewhite/AP/dpa

Washington. First Lady Melania Trump ist zur Rede ihres Mannes in einem weißen Hosenanzug im Kongress erschienen. Die 47-Jährige wollte dem Auftritt von US-Präsident Donald Trump am Dienstagabend (Ortszeit) gemeinsam mit mehreren Ehrengästen verfolgen.

Bei Trumps Rede vor dem Kongress im vergangenen Jahr hatten sich zahlreiche demokratische Frauen ganz in Weiß gekleidet, um an die Suffragetten-Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts zu erinnern. Damals protestierten Frauen in weißer Kleidung für ein flächendeckendes Frauenwahlrecht.

Seit mehreren Tagen gibt es Spekulationen über mögliche Ehe-Probleme der Trumps. Ausgelöst wurden diese durch Berichte über eine angebliche Affäre zwischen Donald Trump und der Porno-Darstellerin Stephanie Clifford, die als „Stormy Daniels“ agiert. Sie veröffentlichte am Dienstag eine Stellungnahme, in der sie die Affäre dementierte.

Befeuert wurden die Gerüchte über eine Ehe-Krise dadurch, dass Melania Trump ihren Mann vergangene Woche nicht zum Weltwirtschaftsforum nach Davos begleitet hatte und stattdessen allein nach Florida gereist war. (dpa)

