Was bedeutet Kamenz 4.0? Beim 2. Stadtgespräch des CDU-Stadtverbandes in der BSZ-Aula gab es Erhellendes nicht nur zur Stadt der Zukunft.

Eine Kleinstadt im ländlichen Raum braucht Ideen statt Verzweiflung. Das versinnbildlichten Torsten Petasch und Anne Hasselbach in der BSZ-Aula. © Anne Hasselbach

Haben Sie schon mal was von „Stadt 4.0“ gehört? In der Aula des Kamenzer Berufsschulzentrums gab es dazu jetzt Erhellendes. Der CDU-Stadtverband hatte nach der Premiere im Mai zum „2. Stadtgespräch“ geladen. Leider blieb die Zahl der Teilnehmer recht begrenzt, aber wer im plötzlichen Schneetreiben hängen geblieben ist, hat durchaus etwas verpasst. Zum Beispiel einen Initiativ-Vortrag von Torsten Petasch (Cuwitec Baubetreuung GmbH) und City-Managerin Anne Hasselbach, der manchen in der Runde staunen ließ. Thema war „Kamenz 4.0“, also die Fragestellung, wie sich eine kleine Stadt im ländlichen Raum ihre Zukunft vorstellt. Nämlich als „Smart City“ oder als „cleveres“ Mittelzentrum. Die Quintessenz in Thesen:

These 1: Die Daimlerinvestition kann die Demografie positiv beeinflussen

Der Bevölkerungsrückgang in der Stadt bis 2030 ist eine Rechengröße. Die Statistiker gehen im Fall eines anhaltend hohen Zuzugs von Schutzsuchenden (der 2016 aber abgeschwächt war) von einem Rückgang um 5,7 Prozent auf 14 300 Einwohner und im Fall abgeschwächten Zuzugs von 13 600 Einwohner (minus 10 Prozent) aus. Die Berechnung berücksichtigt Trends nicht, die sich aus wirtschaftlichen Investitionen wie die 500 Millionen Euro von Daimler ergeben könnten. Petasch. „Das ist eine Riesenchance.“ Dass zusätzliche Arbeitsplätze das Stadtbild prägen können, ist klar. Wenn es gelingt, ausreichend Bauland für Ansiedlungen vorzuhalten und die (Innen-)Stadt auch für Pendler anziehender zu gestalten. Beides sind wichtige städtische Aufgaben.

These 2: Demografischer Wandel trifft auf rasanten technischen Fortschritt

Torsten Petasch spannte in seinem Vortragsteil einen Bogen von der Stadtgründung über die mit der Eisenbahn einhergehende Industrialisierung und den stadtbelebenden Garnisonsausbau bis in die Gegenwart. „Wir haben heute eine weitgehend sanierte Altstadt.“ Mit diesem Pfund kann man wuchern, wenn es gelingt, die rasante technische Entwicklung zu nutzen. Dazu bräuchte es Manpower in der Stadtplanung und moderne Medien wie z.B. eine „Kamenz App“. Die Breitbandinitiative des Kreises ziele genau darauf ab, so Landratsbeigeordnete Birgit Weber beim Stadtgespräch. „Und auch die E-Mobilität ist ein Zukunftsthema, das im Kamenzer Stadtbild aber noch nicht zu entdecken ist.“

These 3: Die Vernetzung der Akteure

ist Bedingung für eine „Smart City“

Die Digitalisierung bietet gerade im Regionalen und Lokalen Chancen für Service- und Handeltreibende. Torsten Petasch: „Stadt 1.0 war der Tante-Emma-Laden, Stadt 2.0 der Supermarkt. Stadt 3.0 steht für den Internethandel und Stadt 4.0 für den Tante Emma Laden im Internet.“ Diesen Kreisschluss konnte im BSZ nicht jeder sofort nachvollziehen. Er ist aber logisch. Durch die digitale Vernetzung vor Ort – über eine Kamenz-App abrufbar – könnte Kundschaft hier direkt angesprochen werden. Petasch erläuterte dies am Beispiel eines dringend benötigten Kabels für 3,50 Euro. „Dafür fahre ich nicht nach Dresden. Das bestelle ich heute bei Amazon und habe es morgen auf dem Tisch.“ Noch schneller könnte es gehen, wenn die Elektronik-anbieter vor Ort ihren Warenbestand über eine Schnittstelle mit der Kamenz App verbinden würden. „Das ist noch Zukunftsmusik, aber darauf läuft es hinaus.“ Und zu einer Smart-City gehöre auch, das augenblickliche Parkplatzangebot auszuweisen. „Mithilfe von entsprechender Sensorik erfahre ich, dass am Markt gerade kein Platz frei ist und nehme deshalb das Parkdeck.“

These 4: Die Stadt braucht einen

Masterplan – vor allem im Zentrum

Wenn es um die Ideensuche in Kamenz geht, rennt man bei City-Managerin Anne Hasselbach offene Türen ein. Sie hofft auf einen „Masterplan für die Stadt“, der vor allem in anfassbaren Projekten mündet. Ihre Powerpoint-Präsentation zeigte z.B. das Parkdeck, das sich auch zu einer zentrumsnahen Handels- und Wohnstätte umbauen ließe. Eine Frischwaren-Markthalle visualisierte sie in der Amtshauptmannschaft hinterem Rathaus. Einen Szenetreff mit besonderer Gastronomie sah sie in der alten Post gegenüber dem Museum der Westlausitz – auch als Stadttheater-Ergänzung, „das leider im Erdgeschoss keine Verweilqualität bietet“. Und für die Fläche unterhalb der Henselstraße plädierte sie für den Ausbau eines Campus, der sowohl die Lessing’sche Bildungstradition fortführt als auch den Fachkräftebedarf bei Daimler in den Fokus nimmt. Quasi bis runter zum BSZ.

Fazit: Die Leitbilddebatte in der Stadt

beginnt und ist schon Stadtgespräch

Die Reihe „Stadtgespräch“, die fortgesetzt werden soll, ist in die 2017 beginnende Leitbilddebatte der Stadt eingeordnet. CDU-Stadtverbandsvorsitzende Justina Suchy freut sich, dass dabei auch die Idee eines Bürgerbeteiligungsportals aufgegriffen worden ist. „Das Leitbild wird allgemeine Ziele der Stadt definieren, also Oberbegriffe, die länger Bestand haben. Und das muss dann durch konkrete Vorhaben untersetzt werden.“ Die wohlbemerkt aus der Einbeziehung möglichst vieler Kamenzerinnen und Kamenzer resultieren. Dass ein „Leitbild“ das genaue Gegenteil eines „Leidbildes“ darstellt – dies bewiesen Torsten Petasch und Anne Hasselbach mit einem Powerpoint-Vortrag, der weitere öffentliche Aufmerksamkeit verdient hat.

