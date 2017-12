Was Baugrundstücke in der Sächsischen Schweiz kosten Im Speckgürtel von Dresden ist es am teuersten. Sehr günstig ist es dagegen nur in einer Stadt.

Sächsische Schweiz. Freital, Bannewitz, Kreischa, Dohna, Heidenau und Pirna: Diese Städte und Gemeinden liegen im Dresdner Speckgürtel und sind auch am teuersten, wenn es um Baugrundstücke geht. Der jüngste Bericht zu Bodenrichtwerten nennt in diesen Orten Preise zwischen 69 und 87 Euro, die pro Quadratmeter zu zahlen sind. Die Preisspanne dient nur zur Orientierung, je nach Lage und Beschaffenheit eines Grundstücks variieren die Preise stark.

Etwas günstiger ist es etwa in Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Der Ort grenzt an Dresden und ist daher für Pendler attraktiv. Hier hat der Gutachterausschuss des Landkreises Preise zwischen 40 und 56 Euro je Quadratmeter ermittelt. In dieser Liga spielen aber auch weitere Orte im erweiterten Umfeld von Dresden mit: Lohmen, Wehlen, Struppen, Dohma und Müglitztal, aber auch das weiter weg liegende Gohrisch.

Unschlagbar günstige Preise haben die Experten nur in einer Stadt ausgemacht: In Liebstadt liegen die Bodenrichtwerte zwischen 14 und 16 Euro je Quadratmeter. Andere Orte in der Sächsischen Schweiz gehören auch zu den günstigeren Gebieten mit einer Preisspanne zwischen 24 und 38 Euro. „Insbesondere im Osten und Süden des Landkreises sind die Bodenrichtwerte und Immobilienpreise auf mäßigem Niveau“, heißt es von den Gutachtern.

Auffällig ist zudem, dass der Markt für unbebaute Flächen 2015 wie auch der gesamte Markt ruckartig angezogen hat. Im ganzen Landkreis gab es 697 Kauffälle, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. 2016 ging die Zahl wiederum auf 539 zurück und lag damit unter dem Niveau der Vorjahre. Mit ein Grund dafür kann sein, dass in den Städten und Gemeinden nicht mehr genug baureife Flächen im Angebot sind. Aber auch der Markt für bebaute Grundstücke und für land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke schrumpfte 2016, was auf eine gewisse Sättigung hindeutet. Nur der Markt für Eigentumswohnungen legte leicht zu.

Statistisch auswertbare Zahlen für Wohnungspreise liegen insbesondere für Heidenau und Pirna vor. Danach kosteten neue gebaute Wohnungen in Heidenau mit 2 900 Euro je Quadratmeter im Schnitt sogar mehr als in Pirna, wo ein Durchschnitt von gut 2 600 Euro ermittelt wurde. Die durchschnittliche Wohnfläche lag in Heidenau bei 78 und in Pirna bei 102 Quadratmetern.

Günstiger war es im Fall von gebrauchten Wohnungen, die im Schnitt auch ein ganzes Stück kleiner waren als die neu gebauten. Hier ist von Durchschnittspreisen in Höhe von 1 280 Euro je Quadratmeter (Heidenau) und 1 040 Euro (Pirna) die Rede. Aber auch hier gilt: Die Preisspanne ist weit gespreizt – je nach Lage und Ausstattung waren in Heidenau sogar bis zu 3 300 Euro je Quadratmeter drin.

Trotz der länger andauernden Niedrigzinsphase entscheiden sich vergleichsweise wenige für Wohneigentum. In Pirna liegt die Eigentumsquote laut der Initiative „Wohn-Perspektive Eigentum“ gerade mal bei 26 Prozent, im übrigen Landkreis bei 44 Prozent. (SZ/dsz)

