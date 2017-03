Was Autofahrer wissen sollten Die Ortsdurchfahrt Seeligstadt wird ab Montag voll gesperrt. Weitere Straßenbaustellen sind bereits angekündigt.

Am Bahnübergang in Neukirch kommt es zu einer Vollsperrung der Bundesstraße. © Steffen Unger

Die Winterpause ist zu Ende – am Montag geht der Straßenbau in Seeligstadt weiter. Die Hauptstraße zwischen dem Ortseingang aus Richtung B 6 und der Straße in Richtung Großröhrsdorf sowie die Fischbacher Straße werden deshalb bis zum Jahresende für den Durchgangsverkehr voll gesperrt, teilt das Landratsamt mit. Die Umleitung führt über den Fischbacher Kreisverkehr und Arnsdorf.

Seit vergangenem Jahr ist die Seeligstädter Ortsdurchfahrt Baustelle. Der Buswendeplatz und eine Brücke sind bereits fertig. Auch zwischen Kita und neuer Brücke wurde bereits gebaut. Nach Fertigstellung dieses Abschnittes wird der Bereich zwischen der Brücke und der Masseneistraße ausgebaut. Die Kreuzung am Erbgericht kann jetzt noch befahren werden. Unter Berücksichtigung des Schülerverkehrs soll in diesem Bereich in den Sommerferien gearbeitet werden, sagte Frances Lein, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage.

Behinderungen gibt es demnächst auf der Taucherwaldstraße in Uhyst, einem Autobahnzubringer. Vom 13. bis voraussichtlich 17. März wird die Straße zwischen den Abzweigen nach Bocka und Pannewitz halbseitig gesperrt, weil ein Schacht saniert wird. Der Verkehr wird mittels Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet.

Vollsperrung der B 98 in Neukirch

Und auch über Ostern wird gebaut – bei Vollsperrung der B 98 in Neukirch auf Höhe des Bahnüberganges. Dort wird eine 14 Meter lange Entwässerungsrinne quer über die Fahrbahn erneuert. Nach Auskunft des Landratsamtes sind die Arbeiten unaufschiebbar, weil in diesem Bereich die Straße droht einzubrechen. Die Arbeiten waren schon im Herbst geplant. Sie wurden aber aus Sicherheitsbedenken kurzfristig abgesagt. Linienbusse sollten die Baustelle passieren dürfen, alle anderen nicht. Jetzt legt das Landratsamt in Abstimmung mit der Gemeinde Neukirch die Arbeiten bewusst in die Osterferien. Gebaut wird nach straffem Zeitplan. Begonnen wird am Abend des 12. April mit dem Abbruch der Entwässerungsrinne. Danach wird die neue Rinne eingebaut. Über die Feiertage muss der Beton abbinden, ehe am 18. April neuer Asphalt eingebaut wird. Für Autofahrer bedeutet das eine lange Umleitung über Wilthen, Kirschau und Sohland, Behinderungen des Bahnverkehrs soll es nach jetzigem Kenntnisstand nicht geben. (szo)

