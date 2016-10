Was Autofahrer wissen sollten Sperrung am Ortsausgang Bischofswerda: In uns aus Richtung Bautzen sind zwei der drei Fahrspuren nicht nutzbar.

Die Straßenbaustelle am Löwenberg. © Steffen Unger

Wer mit dem Auto zwischen Bischofswerda und Wölkau bzw. Richtung Bautzen unterwegs ist, sollte jetzt etwas mehr Zeit einplanen. Am Bischofswerdaer Ortseingang am Löwenberg gibt es eine Baustelle. Zwei der drei Fahrspuren sind gesperrt – abwechselnd stadteinwärts und in Fahrtrichtung Bautzen. Der Verkehr rollt über die dritte Spur – mit Ampelregelung. Bei den Behörden wurden Baustelle und Straßensperrung bis zum 10. November angemeldet. Er gehe aber davon aus, früher fertig zu werden, sagte Rüdiger Enzersberger am Donnerstag auf Anfrage. Seine Schmöllner Firma bekam den Zuschlag für die Arbeiten.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr lässt die Widerlager der beiden Brücken zurückbauen, die am Löwenberg einst die Bautzener Straße überquerten. Anschließend wird die Böschung angedrückt und mit einem Spitzverfahren, Nassansatz genannt, begrünt. Das soll noch in diesem Jahr geschehen. Mit den Arbeiten liege man sehr gut im Zeitplan, sagte Rüdiger Enzersberger. Der Abriss an der unteren Brücke, über die früher die Eisenbahnlinie Bischofswerda – Kamenz führte, stehen vor dem Abschluss. Nächste Woche gehen die Arbeiten an der oberen Brücke weiter. Sie war für Fußgänger als Verbindung zwischen dem Stadtwald und dem Lokal „Goldener Löwe“ errichtet worden. Letztgenannte Brücke gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Die einstige Bahnbrücke wurde vor vier Jahren abgerissen, nachdem Steine und Putzstücke auf die Fahrbahn gefallen waren. (szo)

