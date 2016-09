Was Autofahrer wissen sollten Autofahrer in Schmölln müssen sich gedulden. Die Sperrung der Straße Am Schwarzwasser dauert länger als geplant.

Am Schwarzwasser in Schmölln wird weitergebaut. © Steffen Unger

Beim Straßenbau in Schmölln müssen Autofahrer voraussichtlich noch knapp zwei Monate mit der Sperrung der Straße Am Schwarzwasser und der Ampelregelung über die Dorfstraße leben. Der Abschluss der Arbeiten ist für die erste Novemberhälfte geplant, heißt es beim Landesamte für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Für den sechswöchigen Bauverzug nannte die Pressesprecherin Isabel Siebert auf Anfrage zwei Gründe. Zum einen habe das Lasuv den Bauauftrag später als geplant vergeben können, weil Firmen, die sich an der Ausschreibung beteiligt hatten, Einspruch einlegten. Hinzu kommen technologische Gründe. So können die Bauleute entweder nur an der Brücke oder an der Stützmauer neben der Straße arbeiten. Ansonsten wären die Anwohner zwischen beiden Baustellen komplett abgeschnitten. Die neue Brücke neben der Schmöllner Bäckerei steht zu großen Teilen. Was jetzt noch fehlt, sind die Asphaltierung der Fahrbahn und die Anbindung an den Fußweg.

Seit April werden auf der Straße Am Schwarzwasser die Brücke und die Stützmauer neu errichtet – bei Vollsperrung. Pkw werden über die Dorfstraße umgeleitet. Dort gibt es eine Ampelreglung mit langen Wartezeiten. Lkw müssen über Bischofswerda fahren. (SZ/ir)

