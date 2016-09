Was Autofahrer wissen sollten

Kraftfahrer aus dem Raum Bischofswerda sollten für die Fahrt nach Sebnitz oder Nordböhmen jetzt etwas mehr Zeit einplanen. An der S 154 am Abzweig nach Rugiswalde regelt jetzt eine Ampel den Verkehr. Die Straße musste aufgrund von Bauarbeiten halbseitig gesperrt werden. Denn in Höhe der Bushaltestelle wird der Schotterweg zum Trinkwasserhochbehälter neu befestigt. Das Teilstück, das von der Haltestelle in Richtung Ungerberg führt, ist knapp 300 Meter lang. Das Projekt hängt mit der Flurneuordnung zusammen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum 23. September andauern. (SZ/kat)

