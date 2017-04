Was aus Bad Schandaus Bahnhof werden kann

Im Bahnhof von Bad Schandau sind noch Flächen ungenutzt. Das Gebäude gehört der Stadt. Die will nun mit einer Machbarkeitsstudie ausloten lassen, was dort möglich wäre, um entsprechend um Nutzer zu werben. Dazu wurde vorsorglich ein Antrag auf Fördermittel gestellt. Umgesetzt werden soll das Projekt im kommenden Jahr. Dem Stadtrat liegt jetzt ein Beschluss vor, für 2018 entsprechende Eigenmittel im Haushalt einzustellen. Darüber wird auf der Sitzung am Mittwoch, 19. April, abgestimmt. Neben der obligatorischen Bürgerfragerunde stehen unter anderem Beschlüsse zu den Bauvorhaben Krippenbach, Fähranleger und Elbpromenade auf der Tagesordnung. (SZ/gk)

Stadtrat Bad Schandau, 19.4., 19 Uhr, Ratssaal

