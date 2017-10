Was aufs Dach Aldi baut am Neumarkt eine neue Filiale – wie sie aussehen soll, sagt der Konzern nicht, es ist aber langsam zu erahnen.

Fast sieht es so aus, als würde die im Bau befindliche Aldi-Filiale am Neumarkt nur aus Dach bestehen. Aber die Perspektive täuscht – unter dem gewaltigen Pultdach, mit dem der Neubau an die Höhe der umgebenden Gebäude angepasst werden soll, wird sich sicherlich die Halle des Marktes mit den Warenregalen und den Kassen befinden. © Claudia Hübschmann

Der gelbe Kran lässt ein riesiges Holzteil, das aussieht wie ein Fußballtor mit Querstreben, durch die Luft schweben. Es ist eine der Verstrebungen, aus denen derzeit ein riesiges Dach auf den einstöckigen Baukörper der künftigen Aldi-Filiale am Neumarkt gebaut wird. Blickt man über die neue Brücke über die Triebisch am Nicolaisteg zur Aldi-Baustelle, so schaut man auf die schmale Seite dieses Daches. Ist es hier etwa anderthalb Meter hoch, steigt es wie ein schräges Pult zum Neumarkt hin auf mehr als fünf Meter an.

Das Ganze ist eine Konstruktion, die als Dach für den neuen Markt funktioniert, ansonsten aber nur die Aufgabe erfüllt, eine dreistöckige Gebäudehöhe zum Neumarkt hin herzustellen. Das war eine Auflage der Denkmalpflege, die sich direkt aus dem Bundesbaugesetz ableitet. Denn der geplante Aldi-Markt passte von seiner Höhe her nicht zu den angrenzenden vier- und fünfstöckigen Stadthäusern. Im Bundesbaugesetz heißt es dazu, dass „innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein Vorhaben zulässig ist, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt“.

Was das Riesendach der künftigen Aldi-Filiale betrifft, so hat Bäckermeister Hartwig Adam, der sein Geschäft am Neumarkt 38 hat, seine eigene Meinung: „Das Dach ist ein toter Raum, da hätte noch ein Stockwerk draufgepasst.“ Der Bäckermeister ist skeptisch. Das Dach meines Hauses hat zum Neumarkt hin eine Fläche von 72 Quadratmetern, was denken Sie, was da für Balken drin sind.“ Dass das Aldi-Dach mit seiner riesigen Fläche im Winter die Schneelasten abhält, werde sich zeigen.

Auf wiederholte Nachfrage beim Konzern Aldi Nord erklärte der zuständige Mitarbeiter Marco Lell, der in Wilsdruff sitzt und sich Leiter Immobilien und Expansion sowie Prokurist nennt: „An einem Treffen vor Ort habe ich kein Interesse.“ Auf die Frage, ob man wenigstens Unterlagen bekommen könne, um den Lesern zu erklären, was da am Neumarkt gebaut wird, erklärte er: „Nein.“ Der Grund für die ablehnende Haltung liegt wohl darin, dass die SZ den Bau der Aldi-Filiale in unmittelbarer Nähe der Altstadt nicht als stadtplanerische Meisterleistung und auch nicht als notwendig für die Versorgung der Bevölkerung gefeiert hatte. Auch die weitere Anspannung der Verkehrssituation am Neumarkt war in dieser Zeitung angesprochen worden. Davon kann man sich schon jetzt ein Bild machen. Wird ein Lkw mit Baumaterialien entladen, dann ist der Neumarkt in Richtung Plossen sofort zu. Fahrzeuge stauen sich hinter dem Lkw, bis der aus Richtung Plossen kommende Verkehr eine Lücke zum Vorbeischlüpfen lässt.

„Uns wurde gesagt, dass wir dem Bau zustimmen müssten, weil Aldi sonst vor Gericht ziehen würde“, erklärte Linken-Stadtrat Andreas Graff, beim Spatenstich für die neue Kalkberg-Kita auf den derzeitigen Bau angesprochen. Wenn andere Supermarktketten in Meißen bauen dürften, dann auch Aldi, erklärte er. Natürlich ist das so. Dass aber ein Stadtparlament keinerlei Einfluss auf das Baugeschehen in der eigenen Stadt haben soll, gilt wohl nicht einmal für Meißen, denn das wäre das Ende jeder verantwortlichen Stadtplanung.

Was den Baufortschritt am Neumarkt betrifft, so ist bis auf das Dach der eingeschossige Bau der künftigen Aldi-Filiale aus roten Hohlblocksteinen aufgeführt. Derzeit wird die künftige Einfahrt vom Neumarkt her mit Betonsteinen gepflastert, und zur Triebisch hin sind große Betonelemente an der Flussböschung als Abgrenzung eingebaut.

Zuletzt erhielt die SZ-Redaktion doch noch Antwort aus der Aldi-Pressestelle in Essen: Eine Leiterin Unternehmenskommunikation zeigte sich gesprächsbereit. Bis zum Redaktionsschluss kam es jedoch noch nicht zum Gespräch.

