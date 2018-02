Was an der Flutrinne gebaut werden soll Investoren und Stadt schmieden Pläne für das Gebiet am Elbepark. Passiert ist bislang aber nur wenig. Eine Übersicht.

So soll das Quartier zwischen An der Elbaue, Flößer-, Brockwitzer und Kötzschenbroder Straße aussehen. Es ist das erste Projekt an der Flutrinne. © Mika-Quartier GmbH

Jahrzehntelang stiefmütterlich behandelt, wird das Gebiet am Elbepark in den kommenden Jahren förmlich aus dem Dornröschenschlaf gerissen. Etwa 2 000 neue Wohnungen sollen oberhalb der Kaditzer Flutrinne entstehen. Ansiedlungen in der Größenordnung hat es seit der Wende nicht mehr gegeben. Immer wieder tauchen neue Pläne auf. Doch passiert ist bislang nur wenig.

