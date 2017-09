Was am nächsten Wochenende los ist Wer nach dem Tag der Sachsen in Löbau auch das kommende Wochenende nicht zu Hause auf der Couch zubringen will, hat so einige Möglichkeiten. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es ganz viele Termintipps.

Das Tanzstück „iHome“ feiert am Sonnabend seine Zittauer Premiere. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Auch am kommenden Wochenende ist in Löbau/Zittau allerhand los: In Zittau feiert der Verein „Emil“ von Freitag bis Sonntag ein Haus- und Hoffest. In Krobnitz findet an allen drei Tagen das 5. Oberlausitzer Gartenfest statt. Wer Kultur will, kann sich am Sonnabend im Theater in Zittau die dortige Premiere des Tanzstücks iHome anschauen. Wer es deftiger mag, für den ist am Sonnabendabend vielleicht das Konzert der „Früchte des Zorns“ in Großhennersdorf genau das Richtige. Und wer eher etwas in der Natur mag, kann sich am Sonnabendnachmittag die Flugshow der Greifvogelwarte Oberlausitz auf der Naturbühne Oybin anschauen. Und am Sonntag öffnen überall im Landkreis die Denkmale ihre Türen. Aber das ist noch längst nicht alles, wie ein Blick in den www.sz-veranstaltungskalender.com beweist.

