Was am Elberadweg noch fehlt Der Lückenschluss zwischen Königstein und Bad Schandau zieht sich hin. Grüne kritisieren eine „falsche Prioritätensetzung“.

Wieso räumt hier keiner die Sperrschilder weg? Radfahrer wundern sich weiter zwischen Königstein und Bad Schandau. © Dirk Zschiedrich

Warum hier das Verkehrsschild die Durchfahrt verbietet, kann Oswald Knauthe nicht verstehen. „Das Asphaltband ist doch fertig“, sagt der Radfahrer und schiebt sich mit seinem Fahrrad an der Absperrung vorbei. Auch Arbeiter sind nicht zu sehen. Warum wird die Freigabe dieses so vehement geforderten Abschnitts des Elberadwegs weiter hinausgezögert?

Die Antwort kommt aus dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). So seien zwar die noch benötigten Geländer angeliefert worden. Ein Teil entsprach aber offenbar nicht den Vorgaben für die Statik. An etwa der Hälfte der Geländerteile müssen die Befestigungen verändert werden. Das dauert. Wie lange, darauf wollte sich das Lasuv nicht festlegen lassen. Es ist inzwischen die x-te Verschiebung des geplanten Eröffnungstermins.

Auch wenn nicht genau geklärt ist, ob es sich im konkreten Fall um einen Planungs- oder einen Herstellungsfehler handelt, ist für Bündnis 90/ Die Grünen eindeutig, dass im zuständigen sächsischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium die falschen Prioritäten gesetzt werden. „Woran es im Lasuv offensichtlich fehlt, sind ausreichende Planungskapazitäten und die notwendigen Fachkräfte, die sich ausschließlich mit Radverkehr beschäftigen“, sagt Landtagsabgeordnete Katja Meier.

Die Radfahrer freuen sich derweil über jeden noch so kleinen Fortschritt zwischen Königstein und Bad Schandau. „Mit dem Lückenschluss öffnen sich ganz neue Perspektiven auf die Landschaft der Elbe mit Prossen. Ich freu mich, wenn’s dann fertig ist“, schreibt der passionierte Radfahrer Volker Hengst an die SZ. Er ist meist zwischen Krippen und Pirna unterwegs. Den neuen Asphaltbelag hat er schon mal getestet, als keine Bauarbeiter zu sehen waren. So konnte er die marode Straße rechtselbisch zwischen Prossen und Halbestadt meiden. Die ist noch immer die einzige offizielle Route des Elberadwegs in dem Bereich. Ob der linkselbische Lückenschluss ohne Geländer gefährlicher ist als die enge Buckelpiste, darüber ließe sich streiten.

Bis Dresden wäre es für Volker Hengst mit der neuen Herrlichkeit aber auch vorbei. In Pirna zwingt der Neubau der Gottleubabrücke zum Ausweichen auf die andere Elbseite. Auch in Heidenau wird weiter gebaut. Das macht den immer noch beliebtesten Fernradweg Deutschlands derzeit wenig attraktiv. Es ist ja auch nur Nebensaison. Betrachte man jedoch den gesamten Bereich zwischen Heidenau und Schmilka, zieht die Grüne Katja Meier ein vernichtendes Fazit: „Eine sichere und komfortable Radverkehrsinfrastruktur ist schlichtweg nicht vorhanden.“ Ihr dränge sich deshalb der Verdacht auf, dass Radverkehrsprojekte in Sachsen nicht so ambitioniert umgesetzt werden wie Straßenbauprojekte. Das müsse sich ändern. Zumal sich der Anteil der Radtouristen stetig erhöht und dank E-Bike auch immer mehr Pendler aufs Rad umsteigen.

Um den Fokus auf die größten Probleme zu verbessern, würde die Landtagsabgeordnete gern die Sorgen der Radfahrer stärker kanalisieren und fordert einen Online-Mängelmelder, wie er in Thüringen funktioniert. „Das ist sehr praktisch. Jeder zweite Radreisende nutzt mittlerweile das Smartphone zur Navigation“, sagt sie. Warum nicht auch zum Mängelmelden? Mit mehr Öffentlichkeit würden die Ämter schneller reagieren und Mängel abstellen, ist sie überzeugt. Zudem könnten sich Nutzer besser auf schwierige Situationen einstellen, was die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöhen würde.

Auf dem Beteiligungsportal des Freistaates Sachsen auf www.sachsen.de ist zwar seit April dieses Jahres eine Demo-Version des Mängelmelders Radwegenetz installiert. Wann dieser für die Bürger freigeschaltet wird, ist aber unklar.

