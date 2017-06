Gut zu wissen Was 25 Jahre Stadtsanierung gebracht haben In Stolpen wurde das innerstädtische Sanierungsgebiet vorerst abgeschlossen. Es gibt aber schon neue Pläne.

zurück Bild 1 von 6 weiter Neu: Rathausansicht: Im Zuge der Stadtsanierung hat die Stadtverwaltung auch ihr eigens Domizil sanieren lassen. Hier sind in den nächsten Jahren noch weitere Arbeiten geplant. © Dirk Zschiedrich Neu: Rathausansicht: Im Zuge der Stadtsanierung hat die Stadtverwaltung auch ihr eigens Domizil sanieren lassen. Hier sind in den nächsten Jahren noch weitere Arbeiten geplant.

Alt: Die gesamte Marktseite wirkte noch vor einigen Jahren grau. Inzwischen ist sie komplett saniert, einschließlich der Löwen-Apotheke (rechts).

Neu: Stadtgemeindezentrum: Das beherbergt heute den Jugendklub sowie den Jugendverein. Außerdem befindet sich noch eine Wohnung darin. Daneben entstand das Gerätehaus der Feuerwehr.

Alt: Der Komplex am Graben hat sich gewandelt. Allerdings ging das auch nicht von heute auf morgen. Nach der Sanierung des Hauses wurde der hintere Anbau abgerissen.

Neu: Bürgerhaus Markt 26: In den Jahren von 2013 bis 2017 wurden in den abschnittsweisen Umbau bereits zwei Millionen Euro investiert. Ab diesem Jahr sollen es noch 750 000 Euro sein.

Alt: Im ehemaligen Amtsgericht befanden sich einige kommunale Wohnungen. Deren Zustand allerdings war nicht mehr zeitgemäß und komfortabel.

Ein Rückblick auf Stolpen im Jahr 1991: Graue Häuser säumen den Marktplatz. In den engen Straßen und Gassen sieht es nicht anders aus. Auch hier Tristesse, bröckelnde Fassaden, keine Farbe, kein Leben. Daran hatten sich die Stolpener zu DDR-Zeiten schon gewöhnt. Auch daran, dass das gesamte Trink- und Abwasserleitungssystem nicht mehr funktionstüchtig war.

Mit der Wende schöpften die Innenstadtbewohner neue Hoffnung. Eine bessere Infrastruktur war die erste Forderung auf Plakaten bei den Demonstrationen im Wendeherbst, damals hochgehalten von Gerd Barthel, dem späteren CDU-Vizebürgermeister der Stadt. Es sollte damals nicht lange dauern. Als der Freistaat das Innenstadtsanierungsprogramm auflegte, war Stolpen eine der ersten Städte, die in das Förderprogramm aufgenommen wurden. Bereits 1991 gab es dafür vorbereitende Untersuchungen. Missstände wurden aufgezeigt. Die Ziele damals waren klar formuliert. Die Gebäudesubstanz sollte verbessert werden, ebenso das gesamte Leitungssystem und der Zustand der Straßen und Gassen. Das Grün in der Stadt sollte ausgeweitet und Hausgärten angelegt werden. Von jedem einzelnen Gebäude wurden damals noch Karteikarten angelegt und darauf notiert, was die Hauseigentümer vorhaben, wie hoch etwa der Finanzbedarf ist. Und der war riesig, sowohl bei den privaten als auch bei der Stadt. Mit der Aufnahme von Stolpen in das innerstädtische Sanierungsprogramm hat sich einiges getan. So konnten im Sanierungsgebiet Investitionen in Höhe von insgesamt 12,1 Millionen Euro umgesetzt werden. Davon kamen sechs Millionen Fördermittel von Bund und Land sowie 2,5 Millionen Euro von der Stadt. Zwischen 1992 und 2017 konnten mithilfe dieses Programms 123 öffentliche und private Baumaßnahmen gefördert werden. Allein 13 Projekte befassten sich mit Straßenbau und einem neuen Leitungssystem. Dafür musste die Stolpener Innenstadt komplett aufgegraben werden. Schon damals keine leichte Zeit für die Geschäfte. Im Jahr 2002 wurde das Innenstadtsanierungsgebot noch auf den Bereich Breitscheid-Straße ausgeweitet.

Dass fast alles schick und neu wurde, hat aber auch seinen Preis. Denn die Hauseigentümer im Sanierungsgebiet mussten dafür Ausgleichsbeträge zahlen, manche in nicht unerheblicher Höhe. Das dürfte die Freude auf so manche neue Straße und das sanierte Haus getrübt haben. Die Ausgleichsbeträge wurden allerdings wieder angelegt, und zwar in den erst kürzlich abgeschlossenen Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Straße.

Sanierungsbedarf besteht auch weiterhin. Deshalb hatte sich die Stadt Stolpen gemeinsam mit den Planern der Stadtentwicklung Dresden GmbH (STEG) um neue Fördermittel bemüht. Stolpen wurde 2013 in das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen. Das läuft bis 2021. Insgesamt sollen rund 3,1 Euro Fördermittel fließen. Bislang wurden 1,4 Millionen Euro bewilligt.

Umgesetzt werden hauptsächlich kommunale Vorhaben. Im Topf sind noch ausreichend Fördermittel, sodass die Stadt hofft, dass private Hauseigentümer die Fördermittel noch nutzen. Um denen die Chance noch zu erhöhen, wurde das Gebiet erweitert. Das Positive ist, dass in diesem Förderprogramm von den Grundstückeigentümern keine Ausgleichsbeträge zu zahlen sind.

