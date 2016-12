Was 2017 alles sein wird Schluss mit dem postfaktischen Zeitalter. Die SZ hat in die Glaskugel geschaut und weiß, was im neuen Jahr alles passiert.

SZ-Leser wissen mehr: Der Blick in die Glaskugel zeigt, was im kommenden Jahr im Meißner Land passieren wird. © Claudia Hübschmann

Sparkasse spart nicht mehr

Sensationelle Wende bei der Sparkasse Meißen. Auf Druck des Vorsitzenden des Verwaltungsrates Landrat Arndt Steinbach (CDU) macht das Geldinstitut seine Beschlüsse rückgängig, Filialen zu schließen und Geldautomaten abzubauen. Alle bereits entfernten Automaten werden wieder aufgestellt. „Das sind wir unseren so schon abgehängten Bürgern auf dem Lande schuldig, schließlich sind auch sie Wähler“, so der Landrat. Eine Gegenfinanzierung hat er auch schon parat. „Wir werden die Kreisumlage um zehn Prozent erhöhen, um das alles zu bezahlen“, sagte Steinbach der SZ.

Der Ölscheich blitzt ab

Es gibt einen neuen Investor für das Wasserschloss in Oberau. Ein Scheich aus Saudi-Arabien möchte es erwerben und zum Hotel und zur Moschee umbauen. Doch der Gemeinderat hat das Vorhaben bereits abgelehnt. „Wir werden unsere schöne Gemeinde nicht zur Pilgerstätte machen lassen“, so Bürgermeister Steffen Sang (parteilos). Durch Pilger und Touristen fühlt man sich in seiner dörflichen Idylle und Ruhe gestört. Deshalb wurde schon der Verkauf an eine Investorin aus Dresden abgelehnt, die einen Wellness-Tempel aus dem Schloss machen wollte. „Da lassen wir das Schloss lieber verfallen“, so Bürgermeister Sang.

Auf zu neuen Ufern

Lommatzsch und Diera-Zehren haben sich zu einem sensationellen Projekt zusammengeschlossen. Das Freibad in Lommatzsch und die Wagenfähre in Obermuschütz sollen gemeinsam Touristen anziehen. „Wir haben beschlossen, mit der Wagenfähre Fahrten im Freibad von einem Ufer zum anderen anzubieten“, sagt Diera-Zehrens Bürgermeisterin Carola Balk (parteilos). Der Fährbetrieb soll ganzjährig erfolgen. Den Gewinn wollen sich die Gemeinden teilen. Gesucht wird noch ein Fährmann oder eine Fährfrau. Hannelore Faerber hat schon Interesse angemeldet. Schließlich war sie mal Schwimmmeisterin und fährt auch den Bürgerbus.

Käbschütztal ist gerettet

Nun also doch: Klipphausen wird Käbschütztal eingemeinden. „Auf Jahrzehnte brauchen wir keine Reichensteuer mehr zu bezahlen“, frohlockt Klipphausens Bürgermeister Gerold Mann (CDU). Auch für seinen Käbschütztaler Amtskollegen Uwe Klingor (CDU) hat er eine Verwendung gefunden. Er wird Honorarkonsul des Königreiches Klipphausen.

Bürgermeister steht schon fest

Auch hier stehen die Zeichen auf Fusion: Hirschstein und Stauchitz wollen sich nun doch zusammenschließen. Viele Fragen sind allerdings noch ungeklärt, sollen jetzt in gemeinsamen Arbeitsgruppen besprochen werden. Klar ist bisher nur, wie der neue Bürgermeister heißen wird: Seifert. Offen ist nur, ob es Conrad Seifert (Hirschstein) oder Frank Seifert (Stauchitz) wird.

Parkplatzprobleme gelöst

Kaum fertig, schon zu klein. Das umgebaute und erweiterte Nossener Rathaus bietet nicht genügend Platz. Deshalb soll jetzt ein Neubau auf der grünen Wiese erfolgen. Bis 2020 soll alles fertig sein. Das jetzige Rathaus soll als Einkaufsmarkt umgebaut werden. „Wir wollen Nossen zur Einkaufsstadt machen“, so Bürgermeister Uwe Anke (parteilos). Mit dem Neubau habe sich für Mitarbeiter und Besucher auch das leidige Parkplatzproblem gelöst.

Piloprojekt am Amtsgericht

Am Amtsgericht Meißen gibt es jetzt ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt. Pünktlich zur Mittagszeit um 12 Uhr schalten sich die Computer ab, wenn es sein muss, auch mitten in einer Verhandlung. Im Vorjahr hat das schon mal prima geklappt. „Jetzt werden alle Computer so programmiert, denn eine Mittagspause ist wichtig“, so Direktor Michael Falk. Das sei vor allem gut für die Angeklagten. Wissenschaftler haben festgestellt, dass Richter nach einer Mahlzeit besonders milde urteilen.

Lommatzsch wird zu klein

Paukenschlag in Lommatzsch. Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) ist die Stadt zu klein geworden. Sie will bei der nächsten Wahl als Landrätin kandidieren. Amtsinhaber Steinbach will in seiner Wahlheimat Wilsdruff Bürgermeister werden. Doch ihm werden keine Chancen eingeräumt, seit er als Meißner Landrat gegen ein Gymnasium in Wilsdruff kämpft.

SPD auf Kandidatensuche

Nach ihrem Erdrutschsieg bei der Bundestagswahl im September will die AfD nun auch den Landrat in Meißen stellen. Kandidat soll der von der CDU gewechselte Jörg Schlechte werden. Auch die SPD, die aus dem Bundestag flog, möchte einen Kandidaten stellen. Weil sich niemand fand, hat sie die Bewerbung jetzt öffentlich ausgeschrieben.

Ehrung für Goldene Nasen

Erstmals hat der Landkreis den Unternehmerpreis „Goldene Nase“ ausgelobt. Der wird an Firmen vergeben, die mit geringstem Aufwand größtmöglichen Gewinn machen. Der Gewinner wird aber derzeit noch geheim gehalten. Nach Informationen aus gewöhnlich ungewöhnlich gut informierten Kreisen haben mehrere Eigentümer von Immobilien beste Chancen. Diese Bauunternehmer und Hoteliers sollen zum engeren Favoritenkreis gehören. Sie alle haben ihre Gebäude als Flüchtlingsunterkünfte vermietet. Diese stehen zwar seit Jahren leer, doch die Vermieter kassieren weiter die Miete.

