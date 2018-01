Warum Zittau?

Für mich ist wichtig, dass ich an einer Hochschule und nicht an einer Uni studiere. Sie sind kleiner und persönlicher. Beginnen werde ich im Herbst 2019 mit dem Studium. Ich möchte in die duale Richtung gehen und muss deshalb schon jetzt nach einem Studienplatz Ausschau halten, da die Bewerbungen ein Jahr im Voraus erfolgen. Für die Zittauer Hochschule spricht, dass es hier die Kooperative Ingenieurausbildung gibt. Als Fachrichtung bevorzuge ich Maschinenwesen, da ich momentan mein Abitur mit integrierter Fachrichtung Maschinenbau absolviere. Vanessa Groß (17) aus Meißen

Ich möchte gern in Zittau studieren, weil es hier einen Diplomstudiengang Wohnungs- und Immobilienwirtschaft gibt. In Leipzig hätte ich nur auf Bachelor und Master studieren können. Das Diplom ist in der Gesellschaft einfach besser angesehen. Viele Ältere können mit Bachelor und Master kaum etwas anfangen. Außerdem geht man an der Zittauer Hochschule nicht so unter wie auf einer großen Uni und die Mieten sind ebenfalls günstiger. Eine Alternative wäre ein duales Studium gewesen, aber da sind die Anmeldungen schon durch. Florian Wagner (19) aus Kamenz

Zittau ist für mich der bevorzugte Studienort, weil ich in der Nähe wohne. Anfangs hatte ich überlegt, in Berlin zu studieren. Aber dann hätte ich mir eine WG suchen müssen. Wenn ich BWL in Zittau studiere, kann ich weiterhin bei meinen Eltern wohnen. Da ich derzeit die Fachoberschule Wirtschaft besuche, möchte ich später auch etwas in diese Richtung studieren. Beginnen mit dem Studium werde ich erst ab Herbst 2019 – dann übrigens zusammen mit meiner Freundin Celina Neumann aus Leutersdorf. Lisa-Marie Spittler (18) aus Großschönau

Meine Wahl fiel auf Zittau, weil die Hochschule in der Region liegt. Ich komme aus Sohland und da ist es nicht weit bis nach Zittau. Aber auch die Betreuung ist hier an der Hochschule gut. Und an der Zittauer Hochschule ist ebenso das Kia-Modell interessant. Maschinenbau hätte ich alternativ auch an der TU Dresden studieren können, aber das war eher mein Plan B, wenn es in Zittau nicht klappt. Das ist nicht der Fall. Ich habe bereits eine Zusage für das Kia-Studium, werde im Herbst beginnen. Mein Ausbildungsbetrieb ist ATN Hölzel in Oppach. Johannes Krutz (18) aus Sohland

Mich interessieren die angewandten Naturwissenschaften, besonders die Molekularbiologie. Zittau bietet dafür ein Bachelor-Studium an. Danach könnte ich in Dresden mein Master machen. Für den Bachelor in Dresden hätte meinen Notenschnitt um 0,7 Punkte besser sein müssen. An der Zittauer Hochschule gibt es keinen Numerus clausus. Eine Alternative wäre noch Mittweida. Das wäre zwar näher für mich, dort müsste ich aber Bachelor und Master zusammen machen und kann nicht nach Dresden wechseln. Alexander Glaß (18) aus Eibenstock bei Aue