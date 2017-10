Warum wurden in Altenberg diese Bäume gefällt? Alte Buchen, aber auch andere stattliche Gehölze kamen im kleinen Park unter die Säge. Das sorgt für Ärger.

An das Bild werden sich manche Altenberger erst noch gewöhnen müssen. Die Aufregung war groß, als im Stadtpark neben dem Bahnhof alte Bäume gefällt wurden. © Egbert Kamprath

Als vor Kurzem plötzlich die Säge in dem kleinen Park in Altenberg zwischen Bahnhof und Drogerie kreischte, schreckten etliche Altenberger auf. Denn alte Bäume, die seit Jahrzehnten das Stadtbild prägten, wurden gefällt. Darüber sind Leute verärgert, und sie können das nicht verstehen. Die Kritik wurde auch an Stadträtin Sabine Schilka (Die Linke) herangetragen, die deshalb zur Stadtratssitzung nachfragte.

Dass die offensichtlich schon schwächelnde Kastanie und auch die Blaufichten wegkamen, dagegen sei nichts einzuwenden. Problematisch findet allerdings auch sie selbst, warum die beiden Buchen gleich mit unter die Säge kamen. Und sie wollte wissen, ob es dazu ein Gutachten gab und wie das Holz dann vermarktet wurde.

Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) versuchte, deutlich zu machen, dass hier nichts leichtfertig geschehen sei. Denn er habe zu dem kleinen Park selbst eine besondere Beziehung. Schon sein Großvater habe Teile mitgepflanzt und den Park gepflegt. Und er selbst sei damals oft mit gewesen. Deshalb ist ihm der Park ans Herz gewachsen, wie der heutige Bürgermeister der Sächsischen Zeitung erzählte, die wegen der Baumfällungen ebenfalls im Rathaus nachgefragt hatte. Doch nun seien Eingriffe nötig geworden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Denn einige Bäume hätten inzwischen an Stabilität verloren.

Ein Ahornbaum, wahrscheinlich um die 100 Jahre alt, sei abgestorben gewesen. Andere Bäume wie eine rund 80-jährige Kastanie und eine schätzungsweise 20 Jahre alte Lärche seien so krank gewesen, dass sie gefällt werden mussten. Außerdem wurde die Stadtverwaltung bei der Gelegenheit auf Eibe aufmerksam, die giftig ist und auf einem Schulweg, der dort entlang führt, auch nichts zu suchen habe. Solche großen Bäume wie Kastanie oder Buche sollen dort nicht mehr gepflanzt werden. Stadtplaner hätten bereits darauf hingewiesen, dass es dadurch keine Sichtachse vom Bahnhof zur Dippoldiswalder Straße gibt. Das sollte wesentlich verbessert werden, damit die Gäste, die auf dem Bahnhof mit Bus oder Bahn ankommen, gleich sehen, dass die Dippoldiswalder Straße in die Stadt führt. Die Stadtplaner hätten deshalb ohnehin schon geraten, in dem kleinen Park etwas mehr Luft zu schaffen.

Auf der Fläche soll künftig ein Platz der Generationen entstehen, informierte Kirsten. Dort soll es Angebote zum Beispiel mit Geräten zum Spielen bzw. Fithalten für kleine Kinder, Jugendliche genauso wie für die ältere Generation geben. Zudem ist der Teil eines Baumes, der gefällt wurde, stehengeblieben. Hier hofft Kirsten, dass sich ein Künstler der Sache annimmt und daraus etwas, vielleicht mit der Motorsäge, gestaltet. Was mit dem Holz passiert ist und ob es vermarktet wurde, dazu wurde in der Ratssitzung nichts gesagt.

