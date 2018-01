Warum wir gern hier lernen Das zeigten Schüler des Lessing-Gymnasiums den Besuchern des Tages der offenen Tür am Freitag.

Zu den außerschulischen Partnern des Lessing-Gymnasiums gehört das Naturwissenschaftlich-Technische Kinder- und Jugendzentrum (Natz). Mitarbeiter Torsten Hanf erklärte Monty, welche Tiere der Verein beheimatet. © Silke Richter

Stimmungsvoll und anheimelnd: Viele brennende Teelichter weisen Besuchern am Freitagabend den Weg zum Eingangsbereich des Lessing-Gymnasiums, wo der jährliche Tag der offenen Tür stattfindet. Die Liebe zum Detail setzt sich im Inneren des Hauses fort. Hier warten nicht nur Schüler und Lehrer als Ansprechpartner, sondern auch Mädchen und Jungen in sorbischer Tracht, die Besucher traditionell mit Brot und Salz begrüßen. Und wie es sich bei der „Spätschicht“ im ältesten Gymnasium der Stadt gehört, werden die Gäste, Schüler und deren Eltern in der Aula von der Schulleiterin persönlich begrüßt. Katharina Michelfeit lädt zu einer ganz besonderen Erfahrungsreise ein, die Einblicke in den modernen Bildungsstandort ermöglichen. Interessierte sollen hautnah erfahren, was sich hinter Begriffen wie MINT- freundliche Schule verbirgt: Die Fächer Mathematik, Informatik sowie Naturwissenschaft und Technik werden stärker in den Mittelpunkt gerückt.

„Wir geben Raum für kreatives Arbeiten, fördern gemeinsames Erfahren auch an außerschulischen Lernorten und über den vertieften musischen Bereich hinaus. Wir wollen den Gästen heute zeigen, was es heißt, gemäß unserem Leitbild, gemeinsam an einem leistungsstarken Gymnasium tätig zu sein“, so Katharina Michelfeit.

Und weil – so stellte bereits der Namensgeber der Schule zu seinen Lebzeiten fest – „das kleinste Kapital eigener Erfahrungen mehr wert ist, als Millionen fremder Erfahrungen“, sollen es Lessing-Gymnasiasten selbst sein, die beim Tag der offenen Tür ihre Schule präsentieren.

Den Anfang macht dabei die Klasse 5a. Es ist herrlich anzusehen, wie sich Mädchen in sorbischen Trachten in ihre völlig „normal“ gekleideten Mitschüler einreihen, um gemeinsam einen poppigen Schulsong zu präsentieren, dabei zu tanzen und beschwingt mit den Fingern zu schnipsen. Fransenjeans und quietschbunte T-Shirts treffen dabei auf Schleifen, Hauben und feine Spitze. Tradition trifft Moderne – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bilden ein lebendiges Bühnenbild.

Laura Lehmann kann sich noch gut an ihren ersten Schultag erinnern, an dem das kleine Mädchen große Angst hatte, allein zu sein und keine Freunde zu haben. Am Freitagabend steht die Zwölfjährige selbstbewusst auf der Bühne und moderiert mit ihrem Klassenkameraden Finn Margraf souverän das Begrüßungsprogramm.

Finn hat sich damals für die Schule entschieden, weil das Lessing-Gymnasium viele verschiedene Ausrichtungen bietet, wie musisches, naturwissenschaftliches und gesellschaftswissenschaftliches Profil. „Unsere Klasse ist für mich wie eine große Familie. Wenn es mal Unstimmigkeiten gibt, und das kommt ja überall mal vor, wird darüber gemeinsam gesprochen und nach einer Lösung gesucht“, meint Finn Margraf. Und Laura fügt hinzu, dass sie „ihr“ Gymnasium auch deshalb so möge, weil das ganze Haus förmlich vor Musik und Künste nur so sprühe.

Im Physikkabinett ist Niklas Scheibe anzutreffen. Der Junge verfolgt gerade interessante Experimente, die sich „Knick in der Optik“ und „Der verrückte Schokokuss“ nennen. Niklas Schwester heißt Alicia und besucht bereits das Lessing-Gymnasium. Dem Mädchen gefällt es hier sehr gut. Niklas, der auch schon das Foucault-Gymnasium kennengelernt hat, braucht noch etwas Bedenkzeit, bis er eine endgültige Entscheidung getroffen hat. Silvia Scheibe, die ihren Sohn beim Tag der offenen Tür begleitet, ist dennoch froh darüber, dass Niklas während der „Bildungstour“ im November bereits die Möglichkeit hatte, verschiedene Schulen ohne Eltern kennenlernen zu können.

Zu den Schülern, die den Besuchern Experimente und physikalische Vorgänge erklären, gehört Cedric Schubert aus der 7. Der Schüler besucht die Klasse 7a. Er geht sehr gern zum Unterricht, weil das Gymnasium modern sei und nette Lehrer habe.

Darüber kann Monty noch nicht so recht mitreden. Der Zehnjährige wohnt in Hermsdorf/Spree und besucht momentan die vierte Klasse der Lindenschule. Und dennoch scheint es, dass der Grundschüler schon nach wenigen Minuten zum Lessing-Gymnasium gehört. Keine Hemmschwellen, Ängste, Zurückhaltung. Mutter Denise Gawor freut sich, dass ihr Sohn sich sofort integriert und wohlfühlt. Monty scheint im Lessing-Gymnasium angekommen zu sein…

