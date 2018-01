Warum Weißwasser eigentlich sparen muss

Was sind die Ursachen für das Haushaltsloch in Weißwasser? Die Gründe, warum Weißwasser sparen muss, sind vielfältig. Einige entscheidende Faktoren ragen aber heraus: Alles begann mit den Rückzahlungen von Vattenfall-Gewerbesteuern an das Finanzamt, die sich 2014 im Zuge des Verkaufs der Braunkohlesparte des schwedischen Konzerns anbahnten. Bis dato hat Weißwasser laut Stadtverwaltung mehr als zehn Millionen Euro zurückgezahlt. Die Steuerrückzahlungen plus Zinsen haben die Jahre 2005 bis 2009 sowie von 2014 bis 2016 betroffen. 2016 betrug das Jahresdefizit im städtischen Haushalt laut Stadtkämmerer Rico Jung etwa 5,6 Millionen Euro. Die Rücklagen der Stadt schrumpften von 8,3 auf 2,8 Millionen Euro, erklärte Jung Anfang 2017 im Haushaltsausschuss. Ein zweiter, wichtiger Grund ist der 2011 durchgeführte Zensus. Durch die dabei festgestellte geringere Einwohnerzahl hat Weißwasser in der Folge weniger Schlüsselzuweisungen vom Freistaat erhalten. Die sind 2017 – als Ausgleich für die Steuerrückzahlungen – zwar höher ausgefallen als die Jahre davor, werden 2018 aber wieder sinken. Geringe Zuweisungen vom Freistaat machen auch dem Landkreis Görlitz zu schaffen. Damit dieser wiederum seine Pflichtaufgaben erfüllen kann, erhöht der Kreis per Beschluss des Kreistages seit Jahren die Kreisumlage, die die Städte und Gemeinden nach Görlitz überweisen müssen. In den vergangenen drei Jahren hat Weißwasser laut Kämmerei durchschnittlich 1,4 Millionen Euro nach Görlitz abgegeben – Tendenz weiter steigend. Ein dritter Grund sind die geplanten Investitionen. Zwar hat die Stadt für zahlreiche Vorhaben – wie etwa die Bahnhofssanierung – Fördermittel bekommen, kann diese aber wegen fehlender Eigenmittel nicht abrufen. Vorgesehen ist, dass Weißwasser deshalb Kredite in Höhe von fünf Millionen Euro bis 2020 aufnimmt. Dafür allerdings müsste der Haushalt langfristig ausgeglichen sein.

Was sagen der Landkreis und der Freistaat zu dieser Entwicklung? Der Gesetzgeber verlangt von Weißwasser, wie von jeder Kommune, den eigenen Haushalt auszugleichen. Sprich: Die Ausgaben sollten im Idealfall die Einnahmen nicht übersteigen. Das wiederum überprüft der Landkreis – genauer, die Kommunalaufsicht. Deren Leiter Karl Ilg forderte bereits 2015 die Stadt auf, die Einnahmen zu erhöhen und ein Sparkonzept auf den Weg zu bringen. Damals sollten aus Sicht des Kreises vor allem die Grundsteuern zumindest auf das sächsische Durchschnittsniveau angehoben werden. Zunächst lehnten die Stadträte in Weißwasser dies 2016 mehrheitlich ab. Folglich lehnte die Kommunalaufsicht den Beschluss ab, da trotz der Einsparungen Anfang 2016 das errechnete Defizit von Weißwasser sich zunächst auf 9,1 Millionen Euro belief.

Was haben die Stadt und der Stadtrat bislang gegen das Defizit getan? Im Zuge der Debatte um den Etat 2016 in Weißwasser ereignete sich Kurioses: Im Februar traten die Räte gemeinsam mit der Stadtverwaltung in Klausur – man verabredete seinerzeit 43 Sparmaßnahmen, die den Haushalt um etwa 1,5 Millionen Euro entlasten sollten. Darunter waren Vorschläge etwa zu Steuererhöhungen, Anhebung der Kita-Gebühren, Kürzung der freiwilligen Leistungen – etwa Zuschüsse an Sozial- und Jugendeinrichtungen und so weiter. Trotzdem wäre ein jährliches Defizit bis 2020 von etwa 700 000 Euro geblieben. Während der Ratssitzung allerdings entschied sich eine knappe Mehrheit gegen das Sparkonzept. Weil die Stadtverwaltung aber davon ausgegangen war, dass das zuvor verabredete Konzept durchgeht, pflegte der Kämmerer dieses vorsorglich in den Haushaltsentwurf ein. Bei der Abstimmung zum Etat 2016 wiederum beantragte die CDU-Fraktion, die Steuererhöhungen zu streichen. Dem folgte die Mehrheit, während zahlreiche Sparmaßnahmen letztlich doch über die Hintertür durchgegangen waren. Vonseiten der Stadträte wird seit mehreren Jahren darüber hinaus vor allem eines gefordert: die Personalkosten der Stadt zu senken. Diese belaufen sich auf 8,6 Millionen Euro – ein Viertel des gesamten städtischen Haushaltes.

Wurden bereits Steuererhöhungen in Weißwasser beschlossen?

Ja, denn der zunächst beschlossene 2016er Haushalt reichte dem Landkreis nicht aus. Er verlangte, dass die Stadt nachbessert. Einerseits die Steuern doch anhebt – was der Stadtrat im Sommer letztlich doch tat. Damit und mit anderen Maßnahmen konnte das Defizit 2016 immerhin auf 5,6 Millionen Euro gesenkt werden. Damals begründete die Stadtverwaltung die Steuererhöhungen mit dem Argument, man könne so finanzielle Hilfen vom Freistaat beantragen. Der hatte zuvor erklärt, man könne nur helfen, wenn Weißwasser diese „Hausaufgaben“ macht. Bis heute sind allerdings keine Zuwendungen aus Dresden in die Glasmacherstadt geflossen. Zweitens verlangte das Kommunalamt, bis Anfang 2017 ein Sparkonzept aufzustellen. Das wiederum sollte eine ausgeglichene Finanzplanung bis 2020 enthalten. Denn mit jedem Haushaltsbeschluss muss auch eine Planung für die kommenden Jahre erstellt werden.

Wie ist es zu dem neuen, externen Spargutachten gekommen? Im Sommer 2016 hatte die Mehrheit des Stadtrates – inklusive des Oberbürgermeisters – für die Erstellung eines externen Gutachtens gestimmt. Das sollte die Strukturen im Rathaus, die Einnahmen und Ausgaben unter die Lupe nehmen. Die Dresdener Kanzlei „Petersen Hardraht Pruggmayer Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft GmbH“ hatte den Auftrag für 45 000 Euro erhalten. Das Gutachten lag Anfang 2017 vor und wurde laut Oberbürgermeister im Frühjahr an die Stadträte verteilt. Wegen der anstehenden Oberbürgermeisterwahl hatte man sich jedoch entschieden, dessen Umsetzung und die Diskussion darüber zurückzustellen. Bis zum heutigen Tage ist es nicht in seinen Einzelheiten öffentlich geworden. Bei der Haushaltsdebatte 2017 – damals erklärte Rico Jung, dass die Gutachter 2018 unter anderem eine erneute Steuererhöhung vorschlagen – regte sich in der Bevölkerung Widerstand. Eine 30-prozentige Erhöhung der Grundsteuern stand im Raum. Für Wohnungsmieter bedeutet dies eine jährliche Mehrbelastung von etwa 27 Euro. Mehr als 120 Einsprüche gingen im Sommer 2017 gegen den Haushalt ein.