Warum unsere Jugend es schwer hat

Das Jahr tritt schon wieder in die Phase ein, die für die Zukunft von jungen Menschen ganz entscheidend ist. Die Schule nimmt nach dem Ende der Winterferien das immer kürzere zweite Halbjahr in Angriff und für alle, die sich in einem letzten Schuljahr befinden, sind die Prüfungen schon am Horizont zu sehen. Klausuren im Zweitagestakt, besondere Leistungsfeststellungen, letzte Vorträge zum Ausbügeln von versemmelten Arbeiten aus dem Herbst und bei vielen das zusätzliche Thema: Was mache ich eigentlich danach?

Ich gehöre noch zu der Generation Abiturienten, die eine übersichtliche Auswahl an Studienangeboten hatten, beim ersten Bewerbungsversuch nicht genommen, dann staatlich umgelenkt und letztlich sogar vom Betrieb delegiert – ich habe es nie bereut und weiß gar nicht, was ich eigentlich gemacht hätte, wenn die Möglichkeiten so vielfältig gewesen wären wie heute.

Abitur 2018 bedeutet nicht automatisch Studium und akademische Laufbahn. Die Wege sind so vielfältig wie die Welt und umso schwerer fällt es jungen Menschen, Orientierung zu haben und immer ist da die Befürchtung, sich doch falsch zu entscheiden. Die klassische Berufsausbildung ist möglich, ein Studium, ein Auslandsjahr, ein soziales Jahr, der Bundesfreiwilligendienst oder doch die Bundeswehr?

Als mir mein großer Sohn vor mehr als fünf Jahren das offizielle Buch der Studienmöglichkeiten für deutsche Abiturienten aus der Schule mitbrachte, war ich geschockt. Eintausendfünfhundert verschiedene Studienberufe sind in Deutschland möglich! Im Buch sind die Hochschulen, die Studieninhalte und die künftigen Einsatzmöglichkeiten kurz erläutert. Das Spektrum reicht von Archäologie über Meeresbiologie und Ökotrophologie bis zu den Klassikern wie Medizin, Ingenieurwissenschaften oder Lehramt. Zum Glück hatte er schon recht klare Vorstellungen und studiert nun in seinem Wunschfach. Doch was machen Eltern, wenn es so ein Wunschfach nicht gibt, wenn der Nachwuchs nicht recht weiß, wie es weitergehen soll? Sind es dann die Berufsmessen oder die Tage der offenen Tür an den Hochschulen, die weiterhelfen – oder vielleicht doch erst einmal das Jahr Auszeit?

Mehr als 25 % aller Jugendlichen in Deutschland brechen ihre erste Ausbildung nach der Schule noch einmal ab, um sich neu zu orientieren. Ein Viertel aller Schulabgänger verschenkt also Zeit auf dem Weg ins selbstständige Leben. Nun kann man sicher sagen: Junge Menschen müssen sich ausprobieren können. Aber stellen Sie sich einmal vor, welche Ressourcen an Hochschul- oder Berufsschullehrern gebraucht werden, nur um die 25 % Abbrecher zu betreuen, welche Kraft es die Eltern kostet und wie es für die Motivation eines Jugendlichen ist, wenn er denkt, dass er sich nicht richtig entschieden hat.

Wann muss also eine Berufsorientierung für Schüler beginnen und wer soll sie organisieren? In einer Zeit, in der junge Menschen zwischen Schule, Sportverein, Musikschule, WhatsApp, Instagram, X-Box und Co. ständigen Reizen ausgesetzt sind, ist es schwer, einen Rahmen zu finden. Die Eltern sind gefordert, die Schule, die Agentur für Arbeit und die vielen Organisationen, die sich um berufliche Orientierung kümmern. Es gibt kein Patentrezept, aber ich bin überzeugt davon, den breitesten Zugang würde man im Rahmen eines Unterrichtsfaches „Berufsorientierung“ finden. Das gilt vor allem für die Gymnasien. Es hätte den Vorteil, dass die Schüler zur Anwesenheit gezwungen und beim Zuhören zumindest stark bevorteilt wären. Nun rufen mir die Kritiker sicher entgegen, dass die Schule nicht noch mehr leisten kann und die Unterrichtszeit schon zu kurz ist und dass die Lehrer fehlen ...

Stimmt alles. Aber vielleicht sind uns die Verminderung der Abbrecherquote, die gute Qualifikation unseres Nachwuchses und motivierte junge Menschen an den richtigen Stellen mehr wert als das oft zu detaillierte Wissen um den Zitronensäurekreislauf, die Quantenmechanik oder die Weimarer Republik? Mein Abitur hat zwölf Jahre gedauert, inklusive wöchentlichem Samstag. Ich finde, ein heutiges Fünf-Tage-die-Woche-Abi sollte mindestens 13 Jahre lang sein. Dann ließe sich auch die berufliche Orientierung mit einbauen. Bis dahin sind kreative Ideen gefragt, wie im Lessing-Gymnasium in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Diese Woche durfte ich wieder einmal eine Schulstunde halten, etwas aus meinem beruflichen Alltag berichten und hatte interessierte Zehntklässler zu Gast. In den letzten Wochen hatte ich auch verschiedene Bewerbungsgespräche für unsere dualen Studienplätze und muss leider sagen: Wo Licht ist, ist auch Schatten.

